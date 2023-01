Granizo: la Municipalidad de San Martín respondió a las acusaciones del kirchnerismo

Desde la Municipalidad de San Martín, departamento conducido por el radical Raúl Rufeil, salieron a contestar a las acusaciones del kirchnerismo local respecto al papel de la comuna en la lucha antigranizo, luego de las fuertes tormentas que azotaron a la provincia este último miércoles por la noche.

Voceros cercanos a Rufeil indicaron a MDZ que "se han reunido el vicegobernador Mario Abed y el intendente para evaluar la situación".

Quien inició las críticas a la comuna fue la senadora provincial del Frente de Todos, Florencia Canali, que en horas de la mañana manifestó: "El gobernador se preocupa más por sus vacaciones que por la lucha antigranizo. Contratistas de viña y productores necesitan soluciones reales. No puede ser que sigamos a merced de las inclemencias del tiempo. Hay desidia del gobierno provincial y municipal".

Luego le siguió Rubén Cuello, dirigente justicialista que suena como precandidato a intendente en el departamento del Este. "Anoche volvió a caer granizo en los distritos de San Martín. El problema no es la inclemencia del tiempo. No ponen un peso para la lucha antigranizo. El Gobierno provincial está ausente y Raúl Rufeil no es capaz de visitar el lugar. ¿Hasta cuándo van a dejar a la gente tirada?", dijo de forma desafiante.

Ante esto, desde la comuna señalaron en diálogo con este medio: "En 3 años el Gobierno nacional no ha financiado una sola obra para San Martín. El kirchnerismo ha discriminado a San Martín, aún cuando el Gobierno nacional se dice federal. En cambio, a los municipios del mismo signo k los ha ayudado a más no poder. Pero asimismo, la gestión de Raúl Rufeil en su mayoría con fondos municipales, ha encarado un ambicioso plan de obras de infraestructura que está ejecutando".

Granizo en #SanMartin

El gobernador se preocupa más por sus vacaciones que por la lucha antigranizo.

Contratistas de viña y productores necesitan soluciones reales. No puede ser que sigamos a merced de las inclemencias del tiempo. Hay desidia del gobierno provincial y municipal. pic.twitter.com/96arJrYumF — Florencia Canali (@florenciacanali) January 12, 2023

Anoche volvió a caer granizo en los distritos de #SanMartin.

El problema no es la inclemencia del tiempo, no ponen un peso para la lucha antigranizo. El gobierno provincial está ausente y @rufeilok no es capaz de visitar el lugar. Hasta cuándo van a dejar a la gente tirada ? pic.twitter.com/2kByVVuAxc — Ruben Cuello (@HRubenCuello) January 12, 2023

Asimismo, lanzaron un comunicado en la página web del municipio. "Durante la noche de este miércoles, minutos después de las 23, hubo una violenta tormenta de lluvia, viento y granizo que se abatió sobre la ciudad y zonas cultivadas de San Martín. Si bien los informes son preliminares, es claro que La producción local ha quedado muy afectada por la piedra, y las pérdidas se suman a las que ya habían ocasionado las heladas tardías de octubre", sostuvieron.

"Hubo caída de árboles y una fuerte lluvia en zonas céntricas, mientras que el granizo golpeó con dureza las zonas productivas de Colonia Los Charabones, Colonia Lambaré, Montecaseros, El Ramblón, El Espino, Buen Orden y Alto Verde. En Ingeniero Giagnoni hubo daño también pero, los primeros informes señalan que habría sido en menor medida", añadieron.