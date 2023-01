La presión radical en la mesa nacional de Juntos por el Cambio pone al rojo vivo la interna con el PRO

La decisión de los radicales mendocinos de llevar a la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio el conflicto interno que mantienen con el diputado nacional Omar De Marchi, puso al rojo vivo las tensiones entre el PRO y la UCR en la provincia. Los máximos referentes nacionales del PRO rechazaron de forma contundente que el partido abandone Cambia Mendoza y la jugada enfureció al sector que lidera el lujanino que aspira a competir por la Gobernación en este 2023.

La Mesa Nacional de la coalición opositora se reunió este martes por Zoom a las 11 con el objetivo de definir lineamientos políticos de cara a este año electoral y para diagramar una estrategia parlamentaria para llevar adelante durante el juicio político a la Corte que impulsa el Frente de Todos. Pero uno de los temas que se trató estuvo vinculado a un reclamo de los radicales mendocinos por las tensiones crecientes con el líder del PRO a nivel local.

El tema fue llevado por el gobernador Rodolfo Suarez y el senador nacional Alfredo Cornejo al cónclave de Juntos por el Cambio, luego de que la senadora nacional Mariana Juri, el diputado nacional Julio Cobos y el exsenador nacional Ernesto Sanz plantearan ayer en una cumbre readical su preocupación ante una posible ruptura de la expresión local Cambia Mendoza.

Según fuentes de la UCR, tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich, los dos máximos referentes nacionales del PRO que participaron hoy del encuentro, rechazaron de forma “contundente” que el partido abandone la alianza a nivel provincial.

“En consecuencia con lo planteado en la reunión de ayer, por supuesto que todos ratificaron lo convenido”, expresó una figura del radicalismo mendocino que estuvo al tanto de la discusión virtual de esta mañana.

Sin embargo, lejos de poner paños fríos en la interna de Cambia Mendoza, la jugada de la UCR mendocino puso al rojo vivo las tensiones con el PRO y enfureció al sector político liderado por De Marchi.

“Queda al descubierto la enorme inseguridad que tienen. Cornejo y Suarez están con mucho temor. No se olvidan de los 39 puntos que obtuvieron en las PASO del 2021 contra un peronismo destruido y ven que eso no se estira. Saben que tienen 70 puntos que no los contienen a ellos”, expresaron desde las filas del PRO, remarcando que las inquietudes del radicalismo tienen que ver con una cuestión electoralista.

En este sentido, afirmaron que “están recurriendo al escritorio. No lo conocen a Omar, si creen que con esto lo van a bajar están equivocados. Es más, esto motoriza con más fuerza su expectativa de construir un proyecto más grande y amplio”.

“Han cometido el peor de los errores que es creer que somos obedientes. Si creen que vamos a someter los intereses de Mendoza a la rosca política nacional, están equivocados”, expresaron con firmeza desde el entorno del diputado nacional.