El kirchnerismo no cede y pone en juego la vida política del país

El pedido de juicio político por parte del Gobierno nacional a la Corte Suprema trajo una mayor interna política que puede llegar a reflejarse en las próximas sesiones extraordinarias en el Congreso. Ante esto, el especialista económico de MDZ Radio, Carlos Burgueño, advirtió que esto podría traer como consecuencia que no se pueda llegar a ningún acuerdo para establecer medidas económicas.

“Sergio Massa tiene miedo de que este periodo político irrespirable frene cualquier tipo de tratamiento de ley que él considere importante. Ayer Martín Lousteau dijo de manera directa que hasta que el Gobierno no quite de la agenda de debate a la Corte Suprema de Justicia, no hay otra cuestión para tratar”, comenzó diciendo Burgueño.

El especialista afirmó que si el radicalismo determina que no acatará ningún proyecto político hasta tanto el gobierno no “termine con la embestida a la Corte Suprema de Justicia”, podría paralizar el Congreso. “Es muy difícil que el Gobierno dé marcha atrás. Si se paraliza el Congreso ya no hay ninguna ley que se pueda sacar, ni blanqueo, ni moratoria”, expresó.

Para el economista, esto puede traer como consecuencia una paralización del año político legislativo, por lo que puede traer como consecuencia que sea un año “perdido”. “También traería la paralización total de la vida política argentina, salvo el tema de la Corte, que no soluciona ni un milímetro los problemas que la gente tiene hoy”, agregó.

“Massa tiene pensado un proyecto de promoción para la producción del gas natural licuado (GNL) para acelerar las inversiones y que la Argentina tenga que importar menos de este recurso. Eso debe salir por una ley y si el Congreso está frenado, es muy difícil”, advirtió.

Burgueño señaló que esta situación frena cualquier tipo de proyecto y de acuerdo político en el Congreso, “con lo cual llamar a extraordinarias casi que no tiene sentido. Si el Gobierno cree que el único tema político ahora es el juicio político a la Corte Suprema y vale la pena dar la pelea, no se podrá hablar otra cosa que no sea la supervivencia".

Finalmente, el especialista señaló que la “batalla” del Gobierno contra la Corte Suprema de Justicia, “está destinada al fracaso” , ya que no hay manera, según él, de que se logre un juicio político. “Ellos argumentan que el tema es plantear la pelea política, de que se discuta por tres cuatro meses esto, sabiendo que no se tiene los dos tercios para el juicio político, ya que el Gobierno no tiene los votos. La única manera que existe en la democracia y en la Argentina de avanzar contra un juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema, es con un acuerdo político entre el Gobierno y la oposición”, cerró.