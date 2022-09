Facundo Manes dejó 10 definiciones sobre la interna y el llamado al diálogo

Facundo Manes está en campaña para ser candidato a presidente y hoy inició una gira nacional que lo llevará al sur del país. En ese contexto, y en entrevista con CNN Radio, dejó 10 definiciones sobre el llamado al diálogo convocado por Eduardo "Wado" de Pedro y la interna de Juntos por el Cambio.

• La oposición puede caer en la tentación del que gana las PASO ya es presidente y eso evitaría discutir que proyecto de país quiere la oposición. Qué acuerdo de país.

• No podemos ir con lo mismo que fuimos en el 2015.

• Cambiemos fue una alianza para ganarle al kirchnerismo.

• Llegar con alianzas electorales basadas en encuestas no sirve

• No hay que dar por descontado que se gana con encuestas.

• Mi primera impresión es que el fanatismo y el odio nos lleva a ser un país inviable

• Creo que todo lo que pasó tiene que ser un llamado de atención para construir un país

• Wado me llamó y me planteó la convocatoria. No voy a poder estar porque me voy al sur pero le dije que esa convocatoria sea de carácter institucional

• No se convocó a un acuerdo, se convocó a una misa de “fraternidad y construir puentes” donde no se mencionaba el intento de magnicidio

• Si gana una coalición desconociendo a la otra mitad vamos a estar muy mal