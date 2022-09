Elecciones 2023: cuál es la postura del Gobierno sobre suspender las PASO

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, desmintió que el Gobierno esté pensando en suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones presidenciales de 2023, en medio de los trascendidos de distintos sectores que indican que el oficialismo analiza cancelarlas.

En la habitual conferencia de prensa de los jueves, la vocera habló del pedido de diálogo con la oposición que encabezó el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y cuestionó también a la titular de PRO, Patricia Bullrich por no repudiar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, consigna Noticias Argentinas.

"No vamos a hacer una cuestión de ellos o nosotros como hizo un dirigente de la oposición. Si me parece grave que la principal dirigente de la oposición todavía no se haya pronunciado y repudiaron, como si lo hicieron la mayoría de los dirigentes políticos y sociales aún de lo que hoy es la oposición y lo que fue gobierno", expresó Cerruti.

Y agregó: "Esperamos que logremos un profundo acuerdo democrático de toda la sociedad para ver como podemos salir de esta situación, en la cual está cuestionada toda la dirigente política, social, la justicia y los medios en haber contribuido a que esta situación llegara tan lejos".

Asimismo, reiteró el llamado de dirigente de La Cámpora y funcionario del Gabinete, aunque descartó una mesa de trabajo con Juntos por el Cambio. "El Presidente entiende que hay que construir una Argentina de diálogo, de convivencia, donde profundicemos los acuerdos democráticos. Este es el convencimiento que tiene desde el primer día de Gobierno", sostuvo.

La portavoz reveló también que el Gobierno encabezado por Alberto Fernández sigue de cerca la investigación del atentado contra la exmandataria, y apuntó que evaluará si se pliega a la misa en respaldo de la vice en la Basílica de Luján convocada por sectores oficialistas. “Hubo anoche una imputación, la leímos atentamente y estamos atento a los avances”, expresó Cerruti al tiempo que apuntó contra los dos investigados, Fernando André Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

"La verdad es que haber cruzado el límite que se cruzó como sociedad, ver actuar a personas que actuaron por fuera de los márgenes de la democracia, ya no se trata de insultos, de persecución, de lo que vemos todos los días, sino de un dos ciudadanos hasta ahora, que decidieron actuar por fuera de los límites de la democracia y de la ley, tratando de llevar adelante un magnicidio de esa naturaleza, y nos obliga a todos a replantearnos cuál es nuestro pacto democrático, a ratificarlo y profundizarlo, aquel que venimos construyendo desde el 83, y sabemos lo que le costó a la Argentina recuperar la democracia y sobre cuántas muertes y oscurantismos costó", subrayó la portavoz.