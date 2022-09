Por qué Mauricio Macri vuelve a levantar a María Eugenia Vidal en plena interna del PRO

"Mariú no está especulando, tiene tiempo y ahora se está dedicando a full a recorrer todo el país, con mucho contacto con la gente y la dirigencia de Juntos por el Cambio”, dicen en el entorno de María Eugenia Vidal a propósito de los rumores que comenzaron a surgir en torno a una eventual candidatura presidencial de síntesis o vicepresidenta.

Obviamente a aquellos que rodean a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich no les causa ninguna gracia la irrupción de la exgobernadora y actual diputada nacional. “No hay lugar para otra candidata presidencial, esto es una movida de Mauricio para embarrar la cancha y ganar tiempo para ver si juega el segundo tiempo”, responden desde el larretismo.

Algo similar expresan cerca de la presidenta del PRO, pese a que ha mejorado mucho la relación entre ambas. Pero no creen que Vidal esté en condiciones de terciar en la dura puja entre Bullrich y Larreta. Quienes están a mitad de camino consideran que la exgobernadora es una de las cuatro figuras más importantes del PRO y “es absolutamente polifuncional, puede ser presidenciable, jefa de Gobierno o candidata a presidente”.

Los más pícaros creen que Macri ha decidido instalarla y elogiarla porque mide muy bien a nivel nacional y eventualmente puede ser su compañera de fórmula si es que decide jugar el año que viene. “Sería una fórmula muy competitiva y ambos se complementarían muy bien en diferentes zonas geográficas”, comenta un dirigente del PRO del interior. Por ahora solo expresiones de deseo, basadas en declaraciones del expresidente admitiendo que siempre tuvo debilidad por Vidal.

Pero lo importante es lo que se escucha cerca de Vidal en torno al protagonismo que viene adquiriendo en los últimos tiempos. “Si Mauricio la viene impulsando, ella lo va a aprovechar, le está yendo muy bien en el interior, tiene 90% de conocimiento y levantó mucho su imagen positiva”, dicen sus voceros.

“Mariú viene endureciendo su discurso contra el kirchnerismo sin llegar a los decibeles de Patricia, si le toca este bien, pero ella no tiene ansiedad y está pensando más en 2027 donde seguramente puede ser hasta la candidata natural del PRO”, agregan. No es casual que sus largas giras por el interior incluyan estadías de varios días en cada ciudad.

“Apuesta a llegar más a la gente sin hacer el touch and go de los presidenciables, eso a la vez le permite profundizar relaciones con los dirigentes de cada ciudad, no sólo del PRO, sino también con las figuras que están surgiendo en la UCR, hace algo que reclaman los referentes provinciales. Poder tener contacto directo y con tiempo con una dirigente nacional, algo que no suele recurrir con el resto de sus colegas porteños”. Un activo para quien viene de una derrota pero sigue en trabajando desde otro lugar.