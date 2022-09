El dato sobre Segio Massa que reflejan los medios del mundo

El ministro de Economía, Sergio Massa, repasó hoy las repercusiones que tuvo su primera jornada oficial en Estados Unidos y se encontró no sólo con publicaciones que medios nacionales hicieron de su actividad sino también con detallados reportes de parte de la prensa internacional. Así, Massa se metió en el corazón financiero local, ya que de él hablaron el periódico Financial Times y las agencias Reuters y Bloomberg.

El Financial Times remarcó la reunión que realizó el ministro con los funcionarios del Departamento Estado, en tanto resaltó el compromiso de la Argentina de contribuir a aliviar la escasez mundial de alimentos y energía, además de destacar la figura de Massa. "Los controles cambiarios y los altos impuestos establecidos anteriormente por la coalición peronista gobernante habían disuadido la inversión extranjera, pero Massa, un político experimentado designado el mes pasado para encabezar un superministerio que combina Economía, Producción y Agricultura, está actuando rápido para eliminar algunos de los obstáculos. Se anunciaron medidas para incentivar a los productores de soja y las empresas de energía con el fin de impulsar la producción, y pronto se lanzarán incentivos para la minería", dijo el periódico.

"Argentina, una potencia de recursos naturales, se comprometió a contribuir a aliviar la escasez mundial de alimentos y energía mediante el impulso de la producción de petróleo y gas, y el incentivo de las exportaciones de granos del país, según el ministro de Economía, Sergio Massa", agregó, e indicó que durante la reunión, el titular del Palacio de Hacienda enfatizó que su nación podía ayudar a "proporcionar alimentos y combustible al mundo".

También resaltó la nota: "Estados Unidos ha estado buscando en el mundo naciones amigas que puedan aumentar la producción de alimentos y combustible para aliviar la escasez creada por la invasión rusa a Ucrania y las posteriores sanciones occidentales a Moscú. Como aliado democrático que posee abundantes recursos naturales y buenas relaciones con Washington, Argentina está bien posicionada para brindar ayuda".

El artículo subrayó el acuerdo alcanzado con el BID: "En una señal de mejores relaciones con las organizaciones internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con sede en Washington, acordó el martes aumentar sus préstamos a Argentina a un total de US$ 5 mil millones para 2022 y 2023 en total, incluidos US$ 3,7 mil millones en nuevos fondos", reseñó.

Sin embargo, Financial Times advirtió en su cierre: "No está claro si Massa podrá superar las profundas divisiones en cuanto a la política económica dentro de la coalición peronista. Cristina Fernández de Kirchner, la poderosa vicepresidenta que escapó por poco de un intento de asesinato el 1º de septiembre, lidera una facción influyente que se resiste con firmeza a que se realicen recortes de gastos antes de las elecciones del próximo año".

Por otro lado, la agencia Reuters destacó bajo el título de, "BID aumenta financiamiento a Argentina ante disminución de reservas de divisas" el desembolso del organismo de crédito que se destrabó este martes. "Una fuente del gobierno dijo a Reuters que el acuerdo sigue a las negociaciones en Washington entre representantes del Ministerio de Economía de Argentina y el BID, y agregó que el país necesita urgentemente divisas para evitar una depreciación del peso en medio de una alta inflación", añadió en su reporte la agencia de noticias británica.

Finalmente, la estadounidense Bloomberg calificó de "victoria simbólica" al anuncio que ayer realizaron Massa y Mauricio Claver-

Carone -presidente del BID- y destacó en su título la "cuota de apoyo" que el ministro obtuvo del organismo crediticio internacional.