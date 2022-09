El alfil de Cristina Fernández de Kirchner que busca meterse en el Consejo de la Magistratura

Héctor Recalde, exdiputado nacional y expresidente del jefe de bloque del Frente para la Victoria en la Cámara baja, viajó a Mendoza para participar de una charla titulada "Desafíos del Derecho Laboral y la Justicia del Trabajo", en el marco de su candidatura para integrar el Consejo de la Magistratura a partir del 18 de octubre. El órgano que tiene como tarea la designación y remoción de los jueces en la Justicia Federal, entre otros aspectos. Reforma laboral, detalles de su candidatura y el rol de la Justicia en la actualidad fueron algunos de los temas que abordó en una entrevista con MDZ.

Recalde, de 84 años, es una pieza clave para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien poco tiempo atrás dio el visto bueno para su integración al Consejo, que supo conformar de 2014 a 2016. Además, el exlegislador peronista también fue asesor ad honorem de Fernández de Kirchner durante su período como senador de 2017 a 2019.

- Sobre su candidatura al Consejo de la Magistratura..., ¿por qué desea integrarlo por segunda vez y a sus 84 años?

- Es un lugar de militancia. La primera vez que estuve pedí que me relevaran porque al mismo tiempo era presidente del bloque del Frente Para la Victoria en Diputados y cumplir las dos responsabilidades era mucho. Ahora se dan las circunstancias, me pidieron que vaya y lo voy a hacer. Tengo otras ocupaciones a las que voy a renunciar. Soy director de YPF, por ejemplo. Obviamente son incompatibles. Es un sistema donde es seguro que entro (al Consejo), sino sería comerme el pescado antes de pescarlo...

- ¿Fue el visto bueno de Cristina Kirchner lo que le dio el impulso o las ganas de regresar al Consejo?

- Para mí Cristina es la conductora política que tengo. No ahora, sino de hace muchísimos años. Tengo una relación muy cordial. Pero sí.

- ¿Está al tanto de la situación judicial del juez Walter Bento en Mendoza? ¿Qué opina que un juez de competencia federal acusado de corrupción siga en su cargo y teniendo en cuenta que el Consejo de la Magistratura puede intervenir?

- No, me estuve enterando ahora. El Consejo tiene facultades para actuar. Todo tiene que hacerse institucionalmente, no porque 'crea' o 'esté convencido'. Es decir, la presunción de inocencia y la defensa en el debido proceso legal. Hay medidas cautelares que puede tomar el Consejo si las evidencias significan un riesgo que siga en judicatura, pueden suspenderlo. Héctor Recalde y Cristina Kirchner durante un acto en el Instituto Patria

Ejes sobre el derecho laboral

- ¿Qué es lo primero que piensa al escuchar la idea de una "reforma laboral"?

- Yo soy reformista, pero no lo que pretenden los sectores de la derecha. Estuve analizando los proyectos de María Eugenia Vidal y Martín Tetaz (diputados de Juntos por el Cambio) y son de terror porque son inconstitucionales. Cuando se firma un convenio colectivo de trabajo, normalmente los trabajadores de ese sector hacen una contribución. El proyecto es que para que los que no sean afiliados sea voluntario, o sea que no lo paguen. Eso debilita a los sindicatos. Además, jurídicamente, el sindicato está haciendo una gestión de negocios, es decir, actuando en beneficio de alguien que no se lo pidió, pero que sí se beneficia. Por ejemplo, la renta presunta.

- ¿Qué opina de las reformas más duras planteadas por el ala liberal del Congreso? Por ejemplo, José Luis Espert o Javier Milei.

- Me causa escozor, pero estoy dispuesto a debatir con todo respeto al que lo proponga. Que me diga en qué consiste y a quién beneficia.

- ¿Cree que Sergio Massa pueda ser el "conductor" de una reforma laboral?

- No creo que Massa esté propiciando ninguna reforma laboral.

- Usted apoya la jornada laboral reducida, ¿es así?

- Yo hice este cálculo matemático: si los 6 millones de hombres y mujeres que trabajan en relación de dependencia en el sector privado dejaran de trabajar una hora por día, no creamos empleo, pero lo distribuimos en casi más de 900 mil personas. No es poca cosa. Además, por la reducción de la jornada -que son 8 horas por día y 48 semanales de acuerdo a nuestra ley que tiene casi 100 años- deberíamos modernizarnos porque está comprobado científicamente que la reducción aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo, lo cual no es poca cosa, ¿no?

- ¿Desde su papel en el Consejo va a insistir en esto?

- Voy a insistir en todo lo que pienso porque son mis convicciones, pero además, me parece que el Consejo se instale en las regiones, que no tenga solo actuación en la Ciudad de Buenos Aires. Esto tiene que ver con el federalismo.

- El trabajo en negro o precarizado en Argentina es moneda corriente y se ha agudizado en el último tiempo...

- Ese es un rol del Estado, que está fallando. Yo tengo una propuesta: que la víctima sea quien dé los instrumentos para que se haga justicia. O sea, un trabajador registrado que lo despiden tiene derecho a un subsidio por desempleo. ¿Por qué no lo va a tener el trabajador en negro? Lo que tiene que hacer es una declaración jurada -mentir es delito- diciendo donde trabajaba y el modo para que así le paguen el subsidio. Protegemos a la víctima, pero, además, cuando él informa que trabaja en negro, seguramente hay otro más. Entonces le da esa información al sindicato y a la actividad laboral de aplicación para perseguir el trabajo no registrado, que es una violación a un derecho humano esencial.

Ahora, quiero decir que el trabajador formal no llega a fin de mes. Yo soy oficialista y este es mi Gobierno, pero estamos fallando en la distribución de la riqueza. Ojo con eso... Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Percepciones sobre el funcionamiento de la Justicia

- ¿Qué opina de la desconfianza de la gente en los organismo de Justicia?

- Está bien ganada. A mí, la integración de la Corte Suprema y sus fallos no me ofrecen seguridad jurídica.

- ¿Usted está a favor de aquellos que proponen los sectores más radicalizados del kirchnerismo de "correr" a los ministros de la Corte?

- Yo no sé quiénes son, pero es juicio político en todo caso y que requiere mayorías especiales, lo que es difícil de conseguir. Me parece que es difícil de conseguir y que no es el camino. El camino es la ampliación de la Corte Suprema a 25 miembros. Es una solución institucional, democrática y republicana.

- La situación judicial de la vicepresidenta por presuntas irregularidades en el otorgamiento de obra pública.

- Es un atropello total. La actitud de los fiscales que la acusan es de ignorantes. No conocen los expedientes, falsearon los hechos, hicieron un alegato político, etc. Hay una persecución inaudita.

- Usted como persona de confianza de Cristina Kirchner, ¿desacredita el pedido del senador formoseño José Mayans de frenar el juicio en la causa Vialidad?

- No es parar el juicio. Es parar el atropello. Uno defiende la institucionalidad y critica los procedimientos, pero no me voy a comer al caníbal....