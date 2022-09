Alberto Fernández en San Martín: de la crítica al Gobierno de Mauricio Macri al "aguante Messi"

El presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Educación, Jaime Perczyk, participó este miércoles del acto de entrega de netbooks, en el marco del Programa Conectar Igualdad, en el municipio de General San Martín, provincia de Buenos Aires.

Le mandatario destacó el programa creado por Cristina Fernández de Kirchner en 2010, que buscó que las netbooks "no sean privilegio de pocos sino derecho de todos y todas los jóvenes".



"El programa fue muy bien, con más de 5 millones de computadoras pero después vinieron otros 4 años donde algunos no pensaban como nosotros. Ahora estamos viviendo un tiempo de desaliento y los jóvenes están descreídos pero tenemos que pensar en los jóvenes y garantizarles el mejor futuro", dijo el jefe de Estado.

Por su parte, Fernández bregó por un país en el que "el que piense distinto, no se convierta en objeto de odio" y sostuvo que "estamos hartos de la violencia".



"Ustedes jóvenes son el futuro. Son la Argentina que viene, que tiene que ser mejor que la que tenemos. Una Argentina más igual donde tengamos todos las mismas oportunidades; que no discrimine y que a todos respete; donde el que piensa distinto, no se convierta en objeto de odio; donde todos crezcamos. Estamos hartos de la violencia. Ayúdenme a construir esa Argentina", dijo el Presidente .

El dato de color del discurso de Alberto Fernández, se dio en el inicio de su alocución, cuando respondió a uno de los gritos de parte de los jóvenes que se encontraban en el acto. "Aguante Messi", gritó el joven, a quién inmediatamente el Presidente le respondió con la misma frase: "¡Aguante Messi!".