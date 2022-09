La sorpresiva irrupción de Eduardo Duhalde que sacude a la dirigencia

Este martes reapareció en escena el expresidente Eduardo Duhalde y lo hizo desde un lugar incómodo para el resto de la dirigencia política. En concreto, criticó duramente las divisiones que hoy existen en Argentina e hizo un llamado a la unidad. "Creemos y estamos convencidos de que es el momento de unir a los argentinos. Con el atentado que sufrió la vicepresidenta, estuvimos al borde del abismo", manifestó.

Pero Duhalde fue claro que esta convocatoria no puede venir del gobierno o de la oposición sino de otros espacios culturales y religiosos."Este Congreso intercultural e interreligioso en el que estamos bregando por la paz en el mundo. La verdad es que estamos instalados en el pasado. No ha llegado para los argentinos el siglo XXI, todo es pelea. Y no solo en política”, lamentó.

Para Eduardo Duhalde el país se encuentra en un momento bisagra en el que debe elegir entre dos caminos. "O nos seguimos peleando o entramos con mucho coraje al futuro, abrazándonos a nuestros hijos. Parece que ignoramos que ya hay un mundo tecnológico y nosotros seguimos con las peleas permanentes. Hay que salir de eso”, aseveró.

"Trabajo por gobernar todos juntos. Al adversario, convertirlo en amigo y gobernar juntos. Lo hice en Lomas de Zamora como intendente, en la Provincia de Buenos Aires como gobernador y, cuando me ofrecen ser presidente, puse como condición que no iba a aceptar si no me apoyaban todos. Y fue el primer gobierno de unidad nacional”, recordó.

Para Duhalde sobran ejemplos sobre el daño que ha causado en el país la grieta y no solo en el plano político. "Este tema se pone muy actual cuando nos enteramos que en Rosario llevan 200 muertos por los narcos y el gobernador Omar Perotti clama por la unidad nacional", expresó y también se remitió al caso del fútbol.

"Un solo país afiliado a la FIFA no puede organizar partidos con dos hinchadas. Ignoramos que se ha iniciado una nueva época en el mundo", adhirió.

Por otro lado, sostuvo que es necesario llamar a un referéndum para definir si los argentinos están de acuerdo con tener elecciones legislativas y votar cada dos años. "Hay que preguntarle a la gente que ya está cansada de tanta pelea", finalizó.