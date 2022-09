Tres elementos clave para entender la situación del país

Para entender el contexto actual del país MDZ Radio habló con el analista político Andrés Malamud, quien explicó por qué la ausencia de un manejo de las cifras inflacionarias históricamente, la economía argentina deteriorada y el contexto mundial son tres elementos para entender la situación del país.

"La clave es la alta inflación. Argentina tiene una economía rota desde hace mucho tiempo, fundamentalmente desde 1975, cuando se agotó el modelo industrial sustitutivo de importaciones, desde entonces somos una hoja al viento. Tenemos un problema de inflación crónica que resolvimos de vez en cuando con programas de estabilización como El Austral o la Convertibilidad. Y ahora todo eso se rompió en un mundo que se torna turbulento otra vez", explicó.

El especialista destacó tres elementos para entender la situación actual del país: "El primero es que la economía argentina está rota, no tenemos claro que producir y a quién vendérselo desde hace mucho tiempo. Tenemos nichos como el campo, pero no se puede vivir solo del campo. El segundo es que se acaba de romper la economía del mundo. La inflación en todo el mundo esta en el 10% anual, que para nosotros es una broma, para el mundo es una locura. Ellos no tienen la menor idea de cómo enfrentar esto. Y la tercera es la inflación que pasó del 50%, al 100% anual en Argentina. Y esto no es el doble, es el doble estadísticamente, porque la práctica desestructura todas las planificaciones, todas las previsiones y la psicología de la gente. Tenemos: economía sin rumbo en Argentina de hace mucho tiempo, economía sin rumbo en el mundo desde este año y una inflación duplicándose en los números. Esta es la ensalada argentina que es muy difícil de condimentar".

Malamud dio las razones del fracaso de la dirigencia política argentina durante años por controlar la inflación: "La inflación tiene varias causas. Hay un problema en Argentina en el diagnóstico, no nos ponemos de acuerdo. Hay grupos que dicen que la culpa es de la emisión y grupos que dicen que la culpa es de la puja distributiva. Estoy simplificando, pero no mucho, porque estos dos grupos son los dos bastantes simples. En realidad, las dos causas son válidas y generan una tercera, que es la inflación estructural. Cuando hay inflación en el pasado, uno lo previene en el futuro y actúa en consecuencia. Esto es lo que se llama inflación de expectativas. Argentina tiene inflación por emisión, por puja distributiva y por expectativas. Las tres son verdad y es muy difícil encontrar un diagnóstico que considere estas tres causas. Cada uno simplifica la realidad y no es que se equivoque. Cada uno visualiza algo que es correcto. El problema es que visualizar sólo una parte de la realidad es equivocarse".

Finalmente en cuanto a la importancia de un acuerdo político dijo: "O uno sector se impone al otro e impone un programa. Puede gustar o no al otro, pero tiene éxito. O si ninguno consigue imponer, se sientan y se ponen de acuerdo en las concesiones mutuas. En Argentina, hace mucho tiempo, por lo menos de 1945, dicen algunos, que venimos tratando de imponer: el peronismo cuando gana y los no peronistas cuando le ganan. Y lo que tenemos es un empate, una situación que fue muy bien descrita desde los años 70´ en adelante, por el cual ninguno de los dos grupos le pueden imponer al otro su visión del mundo y del país. Pero cualquiera de los dos le puede vetar al otro su propio programa. Es decir, los dos tenemos capacidad de impedir. Si esto es así y yo creo que es así y que ninguno de los dos grupos se va a ir porque va a seguir habiendo peronismo y no peronismo en Argentina por todos los años que tenemos por delante. La única solución es sentarse y acordar, y no es tan difícil porque lo hicimos en lo que respecta a la democracia, en el 82´ hubo un basta, un nunca más´ que se expresa en el 85´. Ese `nunca más ´ fue para la violencia política, para la dictadura. Ahora necesitamos un `nunca más´ para la inflación. Nos degradamos políticamente desde el 83´, pero mejoramos mucho desde el 73´. En la década del 70´ los argentinos nos matábamos para ver quién gobierna, o quién tenía que dejar de gobernar, asesinato político, violencia, secuestros ,represión, miles de muertos y desaparecidos".