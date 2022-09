El ultimátum de Pablo Moyano a Alberto Fernández por la crisis económica

Pablo Moyano, uno de los triunviros de la conducción de la CGT y secretario adjunto de Camioneros, admitió este viernes que "con esta inflación no se puede continuar", algo que impacta en la economía de los trabajadores.

“Algunos sectores del Gobierno demuestran cierta incapacidad para ponerse al frente de lo que está pasando”, declaró el líder de Camioneros y mostró su descontento con el “combate contra la inflación” planteado hace unos meses por el presidente Alberto Fernández.

Moyano, quien fue una pieza clave en la negociación entre el gremio SUTNA (neumáticos) y el Gobierno para destrabar el conflicto gremial, también lanzó: "Se preocupan más por las figuritas que por el aumento del pan", y agregó que "ojalá que con los anuncios del ministro (Sergio) Massa empiece a mejorar el tema".

Hace un par de meses, en un acto sindical, Pablo Moyano le había pedido a Alberto Fernández: "Poné lo que tenés que poner", aunque no dejó de apoyarlo.

Y si bien, el lunes no participó de la cena que varios dirigentes de la CGT mantuvieron con Alberto Fernández, el jueves se reunió con el presidente para ofrecerse como mediador en el conflicto del gremio de los neumáticos con las patronales.

"No me importa si me invitan o no a una cena. Yo almorcé y cené con Alberto Fernández varias veces. Lo que realmente me interesa es el rumbo socio-económico del país y los trabajadores. No es posible que todos menos ellos continúen haciendo lo que quieren en una Argentina con elevada inflación y crisis social", explicó.