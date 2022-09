Diego Santilli vapuleó a Axel Kicillof por la crisis bonaerense

Diego Santilli cruzó a Axel Kicillof durante una recorrida por Tres de Febrero al advertir que “da mucha tristeza y bronca porque este gobernador ha empeorado todos los problemas que tiene la provincia. Ha dejado a los chicos sin escuela, no ha fortalecido el trabajo y ha crecido la informalidad, la plata no te alcanza para llegar a fin de mes y la inseguridad crece en todos los barrios”.

El diputado nacional y pre candidato a gobernador bonaerense acompañó ayer a Horacio Rodríguez Larreta en una caminata de campaña donde se refirió al objetivo de Juntos por el Cambio para el 2023: “Lo que tenemos que hacer es que los chicos estén en las escuelas, que los papás y las mamás estén trabajando y que los delincuentes estén presos”.

Rodríguez Larreta, Santilli y Diego Valenzuela compartieron un café con más de 60 vecinos e intercambiaron ideas para mejorar la situación de inseguridad en los barrios por la falta de coordinación entre los ministerios de Seguridad de la Provincia y la Nación, por el acceso ineficiente a los servicios básicos en algunos barrios, la suba de precios y la falta de empleo, problemáticas comunes en casi todas las regiones del país.

“La preocupación es por la situación económica. La gente de Tres de Febrero está angustiada porque no llega a fin de mes ni a fin de la semana. No hay un rumbo, no hay un plan”, expresó Rodríguez Larreta. En tanto, el intendente de Tres de Febrero declaró que “los padres han perdido esa esperanza de que sus hijos puedan estar mejor”, y dijo que “la inseguridad no tiene la prioridad que debería tener por parte de la provincia”.

También habló sobre el aeropuerto de El Palomar, que dejó de operar vuelos comerciales en 2020: “Nuestro compromiso es seguir adelante y en el 2023 luchar para abrirlo, porque para nosotros es clave a nivel laboral. La gente podría viajar de una manera muy económica y cercana. Además, le dio mucho laburo a todo el oeste: comercio, logística, transporte, y hoy todo eso está apagado. Uno va al centro comercial de El Palomar, que compartimos con Morón, y la gente todavía lo recuerda positivamente”.

Los referentes de Juntos por el Cambio estuvieron con concejales que representan al partido en la zona oeste del Gran Buenos Aires y funcionarios del Ejecutivo local, entre ellos: Juan Carlos Berns (presidente del Honorable Concejo Deliberante de Tres de Febrero), Sofía Echagüe, Carlos Rampini, Esteban Cibran, Marcela Chávez, Fernando Trigo, Sheila Catapano y Juan Ignacio Cebron.

La visita del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos AIres finalizó con una caminata por el centro comercial de Caseros donde conversaron con comerciantes.