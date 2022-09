La dura frase de Diego Santilli sobre Cristina Fernández de Kirchner

El diputado de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, analizó el panorama político respecto a las próximas elecciones. El contador y precandidato a gobernador bonaerense criticó de forma contundente la agenda del oficialismo. "¿Vos crees que a la gente de Laferrere le preocupa el debate de la Corte o el intento de magnicidio que tuvo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner? A la gente le importa la inflación que la está destrozando", sentenció.

-¿Por qué creés que hay gente que sigue apoyando al kirchnerismo?

-El kirchnerismo construye relato y cada vez es más extremo. No hay educación, salud ni oportunidades laborales. Si mirás la elección del año pasado, el kirchnerismo y el peronismo se desplomaron por los tres conceptos centrales que hacían a la esencia del oficialismo. Movilidad social ascendente, inclusión y las libertades individuales. No pasó y no pasa. No creen en educar. Educar y otorgar oportunidades de trabajo es darle libertad al ciudadano. Ser libre es poder elegir dónde y de qué manera vivir. Han roto todos los puentes.



-¿Tenés miedo de que el oficialismo bloquee las elecciones PASO?

-Van a intentarlo. Si se acercan el momento donde se termine el kirchnerismo y sienten que pueden perder la elección van a intentar hacer alguna trampa para poder seguir sosteniéndose en el poder. No tengo miedo igualmente. Hay muchos diputados republicanos que creen en la competencia. La sociedad debe decidir quién es el mejor candidato de cada lado.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

-Teniendo en cuenta el atentado hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y todo el revuelo generado, ¿cómo analizás la seguridad social en la Argentina?

-A mí me preocupa mucho más la agenda cotidiana de los argentinos. Me preocupa que hay familias que no comen todos los días. El Gobierno está disociado de la realidad. Están hablando en un circo romano cosas que no tienen nada que ver con los problemas de la gente. ¿Vos crees que a la gente de Laferrere le preocupa el debate de la Corte o el intento de magnicidio que tuvo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner? A la gente le importa la inflación que la está destrozando. Igualmente, repudiamos todo tipo de violencia.