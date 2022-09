Horacio Rodríguez Larreta negó que Mauricio Macri condicione su candidatura y se diferenció de Patricia Bullrich

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, visitó el jueves Mendoza para encabezar un acto partidario del PRO y buscando apuntalar su precandidatura a presidente en 2023.

En una entrevista mano a mano con MDZ, defendió el accionar de la Policía de la Ciudad en el operativo frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner -antes del atentado a la vicepresidenta- y advirtió que ella le “echa nafta al fuego”.

Por otro lado, se diferenció de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, con quien disputa una eventual precandidatura presidencial en Juntos por el Cambio y afirmó que “una cosa es tener la responsabilidad de gestión, otra cosa diferente son los que hablan desde afuera”.

Remarcó que su decisión de ser candidato a presidente no depende de una eventual postulación de Mauricio Macri. Y a su vez, elogió al diputado nacional Omar De Marchi y afirmó que sería un “muy buen candidato” a gobernador de Mendoza.

-¿Está conforme con el resultado del operativo de seguridad frente a la casa de la vicepresidenta en Recoleta?

-Valoro y es un orgullo la Policía de la Ciudad y apoyo totalmente sus acciones a lo largo de estos días, sin ninguna duda. Es una situación que había comenzado como una manifestación, válida, de apoyo la vicepresidenta y hubo gente en contra. El primer día parecía que podía haber tensión entre los dos grupos, actuó la Policía, los separó, hubo alguna situación de tensión, pero la violencia no escaló.

A partir de eso la manifestación se sostuvo todos los días y empezó a generarse una situación de mucho descontrol, con parrillas, se subían a los árboles, cortaban la calle, había gente en los balcones, tiraban pirotecnia. Es decir, toda una situación donde ya no era una manifestación y se transformó en un acampe o una toma del espacio público y ahí es donde se decidió que actúe la policía.

Y la Policía actuó con muchísimo profesionalismo. Y a partir de la acción de la policía y del diálogo que se estableció con el Gobierno nacional, a las dos horas de la situación de tensión se fueron todos. Después las vallas o no vallas, son instrumentos, no es el objetivo que haya o que deje de haber vallas.

-Tras lo dichos de Cristina Kirchner, ¿piensa que está en riesgo la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires?

-No. Lo que sí pienso es que echan nafta al fuego. En un momento donde se necesita paz, la presidenta lo que trae es agresión, antinomia, división y diferencias. Es un momento donde tenemos que bajar los decibeles, donde los que tenemos un rol institucional tenemos la responsabilidad de dar un mensaje de tranquilidad. Y la vicepresidenta cada vez que habla, va en el camino contrario. Alienta las agresiones, las diferencias. La autonomía no está en riesgo, de ninguna manera. Está claramente establecida en la Constitución nacional.

También hay un ataque a la Justicia. Hay una intención de avanzar sobre las instituciones y yo no veo ninguna perspectiva de que se concrete esa clara vocación de la vicepresidenta. Intentaron sacar al Procurador, intentaron ampliar el número de los jueces de la Corte a 25 y tampoco lo lograron. Intentaron por todos los medios avanzar sobre las instituciones pero no lo lograron, y en gran medida gracias a la unidad de Juntos por el Cambio.

-Sin embargo, el operativo en Recoleta trajo algunas diferencias internas en el PRO y una crítica de Patricia Bullrich…

-El responsable del operativo soy yo, el que tiene responsabilidad de gestión, de trabajar y velar por la seguridad de la gente soy yo. Me hago cargo de las decisiones. Una cosa es tener la responsabilidad, otra cosa diferente son los que hablan desde afuera. Yo no me engancho en discusiones, tengo que laburar para que la gente esté lo más segura posible. Y gracias a la acción de la policía, a las dos horas no había una sola persona en la calle. Si tengo que decir algo, como pasó esta semana, lo dije personalmente.

-¿Qué opina de aquellos que contraponen coraje con gestión?

-No creo que sean cuestiones antagónicas. Para gestionar creo que hay que tener mucho coraje. Para tomar decisiones, para enfrentar al Gobierno nacional y mantener las escuelas abiertas cuando las quisieron cerrar o cuando nos sacaron la coparticipación, hay que tener coraje. Para mí se confunde con el coraje del grito, de las posiciones extremas, de la grieta. Yo creo que el coraje que vale es el que le cambia la vida a la gente y es el que yo valoro.

-¿Por qué eligió a Omar De Marchi como armador nacional?

-Porque conoce el país entero, porque tiene autoridad, porque tiene muchísima experiencia, ya fue candidato a gobernador, conoce a todos nuestros referentes, no solo es diputado sino vicepresidente la Cámara. Y además y lo más importante, por su capacidad.

-¿Lo ve como gobernador de Mendoza?

-Yo creo que lo sano y lo previsible es que haya una interna, una PASO, como en todos lados. Acá pareciera más claro que es entre el radicalismo y el PRO. Obviamente Omar tiene una perspectiva muy grande. Y lo digo con todo el respeto que le tengo a Alfredo y a Rody. Pero es natural que yo apoye a los candidatos del PRO y especialmente en este caso hay un muy buen candidato.

-¿Por qué no se reunió con Rodolfo Suarez?

-Porque en este caso eran actividades partidarias, justo coincidieron una actividad de la Fundación Pensar y una partidaria y en realidad vine unas horas nada más. Más allá de que hoy con el teléfono es lo mismo estar allá que acá, pero estuve reunido con Alfredo Cornejo hace un mes en Buenos Aires y tengo muy buena relación él. Y lo mismo con Rody.

-¿Una eventual candidatura presidencial suya depende de que Mauricio Macri decida competir?

-Mi decisión no depende de la decisión de otros. Ni de Mauricio Macri ni de nadie. Que Mauricio u otro se presenten, no condiciona para nada mi decisión.

-¿Hay preocupación de que la conflictividad social escale en la Ciudad de Buenos Aires y se acuse desde la oposición a la Policía de reprimir?

-Yo no actúo en base a lo que vaya a decir la oposición. Yo hago lo que evaluamos con mi equipo que es mejor para la seguridad de la gente. Tengo un equipo en el que confío y que es el responsable de que hoy tenga la Ciudad de Buenos Aires el nivel de delito más bajo de la historia y el nivel más bajo de delito de todas las capitales de Latinoamérica. Con lo cual, me apoyo en ello y no en lo que use con oportunismo político la oposición.