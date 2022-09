Se acaba el tiempo: la encrucijada en la que se encuentra el Gobierno

El especialista político Daniel Bilotta analizó en MDZ Radio el contexto actual tras el conflicto social en la Argentina y la encrucijada en la que se encuentra el Frente de Todos.

En cuanto a las protestas que han surgido, el especialista se refirió especialmente a la de estos últimos días en Buenos Aires y afirmó: “A mí lo que me parece que es lo más sugestivo de todo lo que estamos asistiendo en la última semana es la desaparición del Estado en el espacio público. Esta protesta es inusual. Yo creo que cortar la autopista 25 de Mayo cuando tenés interrumpida la avenida 9 de Julio es literalmente tratar de echar más combustible al conflicto. Aquí nadie es muy sincero en la conversación, el Polo Obrero no está reclamando comida, quiere la apertura de más planes. Esta es la verdad. Todo lo demás es secundario, no diría que no es parte de la negociación, pero es lo menos importante y el Gobierno está empeñado en no avanzar en los planes”, argumentó.

Además, opinó sobre el conflicto con los neumáticos: “En cuanto al sindicato de neumáticos, Alberto siente que vuelve a cobrar protagonismo y tenemos a Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof criticando elípticamente por primera vez a Sergio Massa. Tal vez él tenga que acostumbrarse si no consigue contener la inflación. Hay una encuesta muy interesante que hizo Raúl Timerman, que dice que el Gobierno está pasando por un momento muy delicado. Estamos hablando de una hipótesis, pero en esa hipótesis de intención de voto hoy Juntos por el Cambio le gana ya casi por diez puntos al Frente de Todos. Supongamos que la situación se deteriora y el Frente de Todos, gana por 11 o por 10.5, se rompería el mito de que Juntos solo le gana el peronismo en segunda vuelta. Probablemente Cristina está mirando ese tablero y está mirando con el tema alimentario el conurbano y esto complica también las chances de Kicillof que es retener la provincia, que pareciera ser la apuesta más importante del Frente de Todos. Uno mira que Massa lo manda a contestar a Rubinstein, el enemigo de Cristina”.

El ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 28, 2022

En referencia a la respuesta de Rubinstein, Billota argumentó que “obviamente es una orden de Massa y es la primera vez que Rubinstein, desde que asumió, rompe el cerco que él mismo se había autoimpuesto o el candado, de no hacer declaraciones. El defiende los márgenes de ganancia empresarial. Me parece que es una definición casi occidental y cristiana frente al socialismo aparente de Cristina. Empiezan los choques de planetas. Probablemente después de esto baje el agua y todo el mundo termine ahí. Cristina no lo pone a Massa en el tuit. Tampoco Kicillof, Rubinstein no la cita a ella, pero lo que está muy claro, más allá de cualquier episodio menor o circunstancial que genere esto es que hay mucho nervio porque la inflación no cede. Es muy difícil robustecer las reservas, que es a lo que se comprometió Massa y el tiempo en la búsqueda de resultados frente a la ecuación electoral comienza a agotarse”.

Finalmente, en cuanto a las declaraciones de Massa sobre que estaría dando sus últimos pasos en la política dijo: "Probablemente lo que trate de hacer Massa con esas declaraciones es bajar la tensión sobre su eventual candidatura y entonces con eso distender el clima o la sospecha que trabaja para sí. Pero no lo veo a Massa renunciando antes de lo necesario o más, no me apures a decirte que en general no quieren renunciar ni siquiera cuando es necesario. Me parece que lo que trata es de evitar dos cosas: primero, que cualquier especulación sobre su persona dañe lo que está haciendo con los mercados y segundo tratando de bajar cualquier tensión interna.