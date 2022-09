Absolvieron al exjefe del Ejército César Milani en la causa por enriquecimiento ilícito

El ex jefe del Ejército César Milani fue absuelto hoy por el Tribunal Oral Federal 7 al término de un juicio por supuesto enriquecimiento ilícito, en la compra de una casa en el barrio La Horqueta, en la localidad bonaerense de San Isidro. El veredicto fue dado a conocer este jueves, en el debate que se realizó de manera virtual.

Los jueces Ernique Méndez Signori y Fernando Canero resolvieron absolver a Milani por enriquecimiento ilícito y en minoría, el tercer integrante del Tribunal, Germán Castelli, se pronunció sin éxito por condenar a Milani, pero por otro delito menor, falsear u omitir datos en declaraciones juradas.



De manera unánime se absolvió además a otro juzgado por supuesto encubrimiento junto a Milani, Eduardo Barreiro.



La sentencia estaba programada para ser trasmitida en directo y de manera pública por medio del canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación, donde a la hora prevista había 60 personas en espera, pero finalmente no ocurrió y se leyó ante las partes pasadas las 13 a través de la plataforma Zoom.

Por la mañana en sus últimas palabras ante los jueces, Milani sostuvo que se lo calumnió de manera "grotesca", al proclamar su "absoluta inocencia".



También remarcó que fue centro de una "persecución política, mediática y judicial a partir del momento" en que fue "designado Jefe del Ejército".



Milani fue juzgado por no haber supuestamente podido justificar 200 mil dólares usados para pagar parte de una casa que compró en el partido bonaerense de San Isidro en 2010 y que él sostuvo fueron producto de un préstamo por parte de Barreiro.



"Comenzó una real cacería, algo inédito que nunca se había dado con el Jefe del Ejército, me dedicaron 40 tapas de los principales diarios del país". El objetivo era "la condena social", agregó al recordar que incluso buscaron vincularlo a la causa judicial por la muerte del fiscal Alberto Nisman.



"Tengo cerca de diez causas, esta es la última. En todas he sido absuelto o sobreseído, en una sola tengo falta de mérito y me han pedido el sobreseimiento", dijo en las últimas palabras difundidas por la mañana a través del canal Youtube del Poder Judicial de la Nación.



Milani aludió a "cientos de artículos en distintos medios, radio, TV, cientos de periodistas de los mismos medios atacándome, calumniándome de forma grotesca" y agregó: "'Periodismo para todos' me dedicó programas, hubo condena social".