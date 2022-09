Se conoce el veredicto en el juicio por enriquecimiento ilícito contra César Milani

El Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, dará a conocer a las 13 horas el veredicto en el juicio que se le sigue al exjefe del Ejército durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, César del Corazón de Jesús Milani, por presunto enriquecimiento ilícito en la compra de una casa en el barrio La Horqueta, en la localidad bonaerense de San Isidro. El debate oral se desarrolló de forma virtual.

Al decir sus últimas palabras frente al Tribunal, Milani sostuvo que este proceso tuvo un costo para él: “Yo puedo haber incurrido en omisiones en mis declaraciones juradas, como no incluir el mutuo, pero son faltas administrativas y esto de ninguna manera puede empañar mis correctas actitudes y mi honorabilidad”.

En otro tramo dijo: “Soy absolutamente inocente de la acusación en la que se basó esta causa totalmente armada”, y cuestionó al programa Periodismo Para Todos que mostró su casa en un informe donde hablaba de una mansión.

Finalmente manifestó: “Espero que los jueces convaliden mi inocencia y puedan reparar el daño que me han generado”.

La defensa de Milani solicitó la absolución al sostener que su asistido no se enriqueció con la función pública. Por su parte, la fiscal Fabiana León pidió 3 años en suspenso, pago de una multa del 100% de la suma que se considera no podría justificar (200.000 dólares) y el decomiso de la casa de San Isidro cuya compra en 2010 no habría podido justificar con sus ingresos.

La causa por la que hoy estará sentado en el banquillo se inició en julio de 2013 por una denuncia de los entonces diputados nacionales Elisa Carrió y Fernando Solanas (fallecido). Por entonces Milani explicó ante el fallecido fiscal Jorge Di Lello y el juez Daniel Rafecas que el excapitán del Ejército, Eduardo Barreiro, le había prestado 200 mil dólares para comprar la vivienda y que para eso habían firmado un mutuo.

Asimismo, para hacer cerrar la maniobra, según la justicia, Milani apareció vendiéndole a Barreiro un departamento de su propiedad en la calle Moldes, en noviembre de 2010, operación que también se reputó fraguada, habida cuenta de numerosos indicios detallados en la resolución, como que por ejemplo Milani continuó pagando las expensas de ese departamento durante los tres meses siguientes a la supuesta venta. O que, pese a que en esa supuesta venta no debería haber existido entrega de dinero, el acta del escribano interviniente sostuvo lo contrario.

El juez federal Daniel Rafecas envió a Milani a juicio oral en septiembre de 2017 y en su resolución explicó que el exjefe del Ejército no registraba en sus declaraciones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ni ante la Oficina Anticorrupción “valores que sustentaran y/o justificaran la procedencia y origen de los fondos que le permitieran tal adquisición”.

Se trata del tercer juicio que afronta: en los anteriores casos donde estaba acusado por delitos de lesa humanidad fue absuelto. Recordemos que en 2017 fue detenido en La Rioja tras declarar en la causa judicial que lo investigaba como uno de los presuntos responsables del secuestro y las torturas contra Pedro Olivera, Ramón Alfredo Olivera y Verónica Matta. El mismo fue liberado tras su absolución. También fue acusado de fraguar él acta de la desaparición en 1976 en Tucumán del soldado Agapito Ledo cuando él era subteniente. También fue absuelto.