La quinta hora en los colegios de la provincia de Buenos Aires no es un Boca - River

Esta tarde el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof firma un convenio con el Ministro de Educación de La Nación Jaime Perczyk, por la extensión de la jornada escolar en las escuelas de enseñanza pública de educación primaria. De esta forma quedara confirmado el compromiso de añadir una hora extra a las escuelas primarias como lo había anticipado el jueves pasado Alberto Sileoni, Director General de Cultura y Educación bonaerense

El titular de la cartera educativa de la provincia de Buenos Aires, afirmo que el agregado de la quinta hora “va a permitir profundizar los aprendizajes” de lengua y matemáticas; “ tenemos que hacer un gran esfuerzo porque en muchos aspectos estamos atrasados”.

Tras la firma del convenio 500 establecimientos educativos pasarán a tener una hora más por día y 260 escuelas serán de jornada completa. El agregado de la quinta hora implica el equivalente a 38 días mas de clases por año; representando al finalizar la educación primaria que los chicos hayan tenido 228 días más de clases, es decir un ciclo lectivo completo.

Algo que a los gremios mayoritarios de la educación bonaerense no cayó del todo bien. Afirman que la medida a nivel nacional fue tomada de forma inconsulta con los sindicatos docentes nacionales.

En diálogo con MDZ María Laura Torres, Secretaria Adjunta del SUTEBA, lo primero que aclaro es “Nadie está en contra de agregar una hora mas a la educación de los chicos” y agrego: “Nosotros tenemos una Ley de Educación tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires y partimos de esta premisa. Es fundamental que se logre avanzar hacia el cumplimiento de la Ley de educación que plantea escuelas de jornadas completas”

“Esto es extender las jornadas, con características que suman a otras asignaturas complementarias de la educación, que son más exclusivas en deportes, ecología, artística y cuestiones más relacionadas con lo científico. Hay escuelas primarias de jornada completa donde los chicos tienen una orientación; e importante que esto pueda avanzar en la provincia de Buenos Aires, porque nos parece que es fundamental”, sostuvo la adjunta de Baradel.

Asimismo, María Laura Torres dijo: “Implementar una hora mas de clases en las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires tienen una complejidad bastante diferente a la de otras provincias. Estamos hablando del segundo sistema educativo de Latinoamérica, esto implica a 135 distritos con una cantidad inmensa de escuelas”. Agregó: “Seria una barbaridad que alguien pueda estar en desacuerdo con que los chicos tengan una hora más de clases”.

Y afirmó: “Dicho esto no solamente los alumnos tendrán una hora mas de clases, sino que a las escuelas se les suma una hora mas del trabajo de los docentes, lo que implica la elaboración de un engranaje para que no sean vulnerados los derechos de los trabajadores de la educación por un lado y al mismo tiempo tener muy presente a esta altura del año la situación de la organización familiar. Porque esto impacta también sobre las familias”.

El número dos del SUTEBA sostuvo: “El Frente de Unidad Docente bonaerense acordó con el ministro Sileoni, que la implementación de la hora extra va a ser consensuado con toda la comunidad educativa”. Y remarcó: “No va a ser obligatoria, va a ser consensuado. Para su implementación se deben cumplir requisitos en términos laborales, de espacio y de la aceptación de la comunidad educativa. Es algo que no puede ser obligatorio, de la noche a la mañana no se puede modificar todo”

Añadió: “En una escuela primaria no solamente están el turno mañana y el turno. A la noche hay educación de adultos y puede haber una escuela secundaria. Es difícil y complejo de implementar. En esto hay que ser muy respetuoso de toda la comunidad educativa y eso se lo planteamos fuertemente desde el Frente Gremial de Unidad Docente, ni bien se empezó a hablar del tema. La medida fue inconsulta desde el gobierno nacional, porque la verdad no fue discutida con las organizaciones sindicales nacionales, sino que lo saca el Ministerio Nacional”

En ese sentido María Laura Torres sostuvo que es un mecanismo complejo de poder acomodar a esta altura del año, y se preguntó: “¿Una hora más, algo que es importantísimo, resuelve la calidad educativa? No. Si hay cuatro horas de una muy buena calidad educativa, cinco la hacen mejor. Si hay cuatro horas de no muy buena calidad educativa, cinco no la hacen mejor. Que quiero decir con esto -explico-, el estado tiene que seguir fortaleciendo desde la infraestructura escolar mejores condiciones para trabajar y aprender. Al mismo tiempo debe de dotar todos los cargos docentes que no están cubiertos en su totalidad.”

Por su parte, remarcó: “Una hora más implica un debate que estamos dando con la Dirección General de Escuelas. Estamos observando con una lupa lo que ocurre en cada distrito para que no se avance mas de lo que las escuelas están en condiciones de dar”

En cuanto a la paga de la quinta hora, María Laura Torres manifestó: “Esa hora va a estar modularizada, -explico- los docentes primarios en la provincia de Buenos Aires cobramos por cargo, esa hora de mas no se puede pagar como una hora extra porque no existen en el estatuto docente. Las vamos a cobrar como si fuera un módulo, parecido a como se pagan las horas en el secundario”

Sobre las negociaciones con la Dirección General de Escuelas bonaerense afirmó que es una discusión que van a dar en dos ámbitos, pero “después va a impactar en las paritarias por las condiciones laborales y salariales que implican sumar una hora más. Teniendo en cuenta que son muy pocas las escuelas que van a empezar, probablemente a partir de octubre, con la quinta hora y tiene que ver con las escuelas rurales. Para eso tienen que estar dadas todas las condiciones, cuando digo todas las condiciones me refiero a las laborales de los docentes, las de la comunidad educativa y las de infraestructura que no es un tema menor. Esto es para trabajarlo con consensos y no a los apurones de un día para el otro”.

María Laura Torres, la Secretaria Adjunta del SUTEBA repitió: “Nadie se opone a una quinta hora. Lo que nosotros decimos es que se tienen que cumplir una serie de condiciones. Esto no se trata de un Boca-River”.