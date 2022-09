Axel Kicillof fue el encargado de cerrar la campaña de Lula en Argentina

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cerró este sábado la campaña presidencial de Luiz Inácio Da Silva en Argentina durante un acto que se hizo en la ciudad de La Plata, donde aseguró que "Lula va aganar las elecciones, Lula va a ser el próximo presidente de Brasil".

El mandatario bonaerense participó de la jornada organizada esta tarde por el Comité Argentino Lula Presidente en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, donde culminó una campaña que comenzó en mayo y que recorrió distintos puntos del país.



Ataviado con la remera oficial de la campaña Lula Presidente, que le fue entregada antes de su discurso, Kicillof recordó que la última vez que se reunió con el expresidente brasilero "no tenía definida su candidatura" y que le dijo "que tenía que estar convencido que su salud estaría a la altura de ese desafío".



"Luego nos enteramos que sería candidato, y hemos visto una campaña extraordinaria, un Lula con un esfuerzo como si fuera más joven que nosotros; Lula está con fuerza, viene con todo y va aganar las elecciones en Brasil, Lula va a ser el próximo presidente de Brasil", aseguró el gobernador.



Kicillof se refirió en su discurso a la mirada de la oposición sobre gobiernos como el de Lula o Cristina Fernández de Kirchner y dijo que "no entienden el modo en que sienten los pueblos latinoamericanos".



"Hay algunos que los asocian con personalismo, con liderazgos, dicen peyorativamente populismo, como si se tratara de un acto de irracionalidad, como si el pueblo trabajador es un niño que se enamora estúpidamente de algunos dirigentes y líderes populares", dijo.



En esa línea, agregó: "Los liderazgos de nuestra Latinoamérica no son resultado del infantilismo y de la irracionalidad, el pueblo brasileño ama a Lula por lo que hizo por el pueblo de Brasil" y "nosotros lo queremos por todo lo que hizo por argentina y Latinoamérica".



El gobernador, además, se refirió a algunos índices del exgobierno de Lula y destacó que durante su presidencia se "crearon 15 millones de puesto de trabajo" y "trabajó contra la pobreza, no con discursos, sino con programas de política social, de política económica que tenía como principal objetivo devolverle la dignidad al trabajador, de sacar al pueblo de Brasil del atraso y la pobreza".



Kicillof, además, subrayó que el expresidente "fue fundamental para Latinoamérica y Argentina" porque "es imposible comprender lo que pasó en cada uno de los países de nuestros continente sin tener en cuenta el enorme liderazgo que tuvo Lula de instalar a Brasil y a la región en escala internacional".



El gobernador bonaerense, además, se refirió a la IV Cumbre de las Américas de Mar del Plata, donde se le dijo "no al ALCA" y al pago de la deuda por parte de Néstor Kirchner y Lula da Silva.



"Cuando empecé a militar añorábamos la unidad Latinoamericana, pero parecía una cuestión del pasado, parecía que Latinoamérica unida era un recuerdo del pasado. Formo parte de una generación que de la mano de Lula, de Néstor, volvió a soñar con la Patria Grande", expresó.



Asimismo, planteó que "el hecho de que Lula vuelva es lo que tiene que impulsarnos nuestra soberanía e independencia, nadie tiene que condicionar nuestra democracia, nada ni nadie puede arrogarse el derecho de definir las políticas de un pueblo soberano".



El gobernador también repasó "la persecución política y judicial sobre la entonces presidenta Dilma Rousseff y sobre Lula", y consideró que esos "métodos" se "están aplicando contra Cristina Fernández de Kirchner".



"Ante un mundo con una guerra la única respuesta que le podemos dar es la patria grande, Latinoamérica unida, una Latinoamérica del pueblo y para el pueblo", indicó Kicillof.