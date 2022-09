Alarma en el oficialismo: los intendentes, preocupados por "temas reales"

Los intendentes del Conurbano bonaerense se juntaron hoy a la tarde en Avellaneda para discutir de qué forma "colaboramos y ayudamos al Gobierno nacional y provincial" pero dejando bien en claro que "la mayoría de los municipios del Gran Buenos Aires representan más votos que la mayoría de las provincias del país", en lo que puede ser traducido como una reaparición de la Liga de los Intendentes que funcionaba hasta la llegada de Cristina Fernández de Kirchner tras la presidencia de Néstor Kirchner.

En un escueto comunicado, armado para dejar a todos tranquilos, los jefes comunales reunidos y los que hoy son ministros en uso de licencia dijeron que pretenden "establecer una agenda de trabajo común de los principales temas que afectan a la población, como lo son el aumento de los precios de los alimentos, la inflación y la seguridad".

Sobre esto último, se destacó la articulación con Nación y Provincia respecto al Programa de Fortalecimiento de Seguridad para la Provincia de Buenos Aires, anunciado en 2020, y se pidió "profundizar lo trabajado para lograr mayor presencia en los barrios con nuevos patrulleros, mayor tecnología y equipamiento, lo que permitirá reforzar las tareas de prevención del delito". Teléfono para Sergio Berni y Aníbal Fernández.

Si bien nadie dijo nada oficialmente, en off varios reconocieron que "así como está la Economía no nos van a ayudar. Los salarios no le van a ganar a la inflación y así un gobierno peronista no puede ganar", asintieron. En el último párrafo de la gacetilla distribuida dice que "además, se planteó la necesidad de seguir estableciendo políticas de incentivo en materia económica para lograr que los sueldos le ganen a la inflación".

La convocatoria fue realizada por el anfitrión, Jorge Ferraresi, ministro de Vivienda e intendente en uso de licencia de Avellaneda, y Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura de la Nación, y también jefe político de General San Martín, localidad que administra su reemplazante interino Fernando Moreira. A pesar de ser todos referentes provinciales no hubo funcionarios del Gobierno bonaerense. Si bien Axel Kicillof es poco renuente a participar de este tipo de encuentros, llamó la atención que Martín Insaurralde, el jefe de Gabinete, estuviera tan poco tiempo.

Si bien se especulaba con la presencia de Máximo Kirchner, finalmente no participó del encuentro. El presidente del peronismo bonaerense se había reunido con algunos de los que hoy estuvieron en Avellaneda la semana pasada en Lomas de Zamora y quizás por eso hoy, a nadie se le pidió que dejaran el celular fuera de la reunión y hasta se distribuyó una foto del encuentro.