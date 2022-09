Fuerte malestar en el sector automotriz por la inacción del Gobierno

Mientras el Gobierno nacional pone al sector automotor como uno de los referentes para la recuperación económica, las automotrices vienen apostando a la negociación antes que al conflicto para solucionar los serios problemas que tienen por las trabas a las importaciones de 0km y autopartes y la restricción al acceso de divisas.

En los últimos meses, los directivos de las terminales, agrupados en ADEFA, se reunieron con los distintos ministros de Economía y hasta con el presidente Alberto Fernández para mostrar el buen diálogo que existe.

Sin embargo, el conflicto entre el gremio del neumático y los fabricantes de cubiertas causa mucha preocupación en las terminales automotrices y comienzan a cuestionar a las autoridades nacionales por la falta de solución.

Las dificultades que enfrentan para producir por la falta de dólares fueron tomadas como un problema general de la Argentina y el sector actuó con comprensión. En cambio, la escalada sindical del SUTNA -el sindicato que representa a los trabajadores del neumático– es un problema diferente.

Aunque las empresas, oficialmente, mantendrán como bandera la diplomacia, en conversaciones “en off” dejan traslucir su malestar.

“Desde hace semanas venimos planteando al Gobierno la preocupación por el agravamiento del conflicto en el sector neumático, pero no vimos una reacción acorde desde el Ministerio de Trabajo. Se lo dejó crecer hasta hacerse inmanejable y no actuó con la energía necesaria para cerrar el tema. Hoy vemos las consecuencias”, explicaron en una terminal.

País inviable. Mientras las fábricas de neumáticos están paralizadas x el bloqueo gremial, con graves consecuencias económicas, los delegados del SUTNA, ante la inacción del Gobierno, juegan al pool en la entrada de un planta. No va a quedar ninguna empresa seria en uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/5h8cJKp4w4 — horacio alonso (@horacioalonso16) September 25, 2022

Desde otra empresa remarcaron cierto contenido ideológico en la actuación de los funcionarios que están interviniendo.

Si bien el SUTNA está alineado al Partido Obrero y no responde al peronismo, como gran parte de los gremios fuertes del país, su posición de dureza contra los fabricantes del neumático no fue cuestionada desde la dependencia pública.

“Hay un clima antiempresas que no cae mal en algunos funcionarios y, en este caso, no importó que el reclamo viniera desde la izquierda dura. Lo que importaba era el mensaje para el sector privado. El problema es que no están midiendo las consecuencias de la situación”, explicaron desde otra terminal.

El cansancio del sector privado ante las dificultades para producir va en aumento y, en las casas matrices, es difícil entender la falta de soluciones a los problemas. “Hay cada vez menos paciencia”, sintetizó otro empresario.

Desde ADEFA mantienen permanentes contactos con el Ministerio de Economía y la jefatura de Gabinete para seguir de cerca la evolución del conflicto. Este fin de semana fue agitado al respecto.

Esta semana será crítica porque algunas terminales ya no tienen stock para seguir fabricando vehículos. Las más complicadas son las fabricantes de pickups. Aunque no se anunció oficialmente, en los próximos días algunas de estas empresas podrían parar la producción.

Hay que recordar que hace unas semanas, Nissan y Renault suspendieron la actividad por faltante de neumáticos para los modelos Frontier y Alaskan. En el caso de las terminales que fabrican otros modelos, las cubiertas que utilizan son importadas.

En el caso de otras terminales, como Ford, ya informó que este lunes suspende la producción del turno mañana, aunque por otros motivos. Es que son varias las terminales que hacen paradas aisladas por falta de otras piezas o semiconductores. Los problemas de los autopartistas para importar, ante la falta de dólares, viene teniendo al límite la producción automotriz.

Con la parálisis de los tres fabricantes, el panorama es dramático. Hasta ahora, mientras se hacían paros en las plantas de neumáticos, la producción de 0km se mantenía porque el suministro no estaba totalmente cortado.

Fate y Bridgestone ya habían paralizado la producción desde el viernes. Hoy, domingo, dejó de producir Pirelli. La posibilidad de abrir las importaciones para abastecer a los fabricantes de vehículos no es sencilla. Por un lado, está la falta de dólares, pero también hay cuestiones técnicas que lo impiden.

Brasil y México no fabrican las medidas de cubiertas que se utilizan localmente. Podrían traerse de otros mercados, como China, pero las homologaciones demoran seis u ocho meses.