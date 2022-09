Por qué es muy difícil que Cristina evite una condena, según un especialista

Hoy Cristina Fernández de Kirchner va a asumir su propia defensa en el juicio oral que se está llevando adelante debido a la “causa vialidad”, su condena podría ser de 12 años de prisión y la inhabilitación para ocupar cargos públicos. MDZ Radio conversó con Luis Gasulla, especialista en judiciales y afirmó que es muy poco probable que pueda evitar su condena.

“Es el momento de mayor desesperación de Cristina, hoy será su alegato. Se habla de que durará 4 horas, será muy político, y tendrá muchos señalamientos a otros empresarios, sobre todo va a apuntar a los integrantes del Tribunal Federal N° 2. Diego Luciani ya hizo lo que tenía que hacer. Cristina Fernández de Kirchner se va a centrar en lo que viene, internamente sabe que va a ser condenada. Es muy difícil que evite una condena, por lo menos en primera instancia. Hay que ver en qué delitos, si por administración fraudulenta o como jefa de asociación ilícita” explicó Gasulla.

Para el especialista la vicepresidenta no ha podido defenderse en los puntos centrales. “Berardi profundizó su defensa política en la obra pública y las cuestiones administrativas. Nadie está juzgando eso, lo que se está viendo es el quién y el cómo. El quién es por qué Lázaro Baez, por qué se creó una empresa constructora y nació unos días después de la asunción de Kirchner y que concluyó sus tareas cuando Cristina Fernández de Kirchner finalizó su poder y que solo tuvo de cliente al Estado, nunca tuvo un contrato privado e hizo una fortuna injustificable. Eso no lo pueden explicar, la defensa fue política para hablarle a los propios, ya que en las encuestas sale que ya saben que Cristina robó”, expresó el especialista.

En cuanto a la importancia de la aparición de los chats de José López, el especialista afirmó: “No alcanzó para nada. Ellos creían que esa prueba no iba a ser tenida en cuenta por los fiscales Luciani y Mola. Los chats los termina convalidando Cristina cuando se defiende. Los chats no deberían estar en la causa judicial pero ella habló de ellos para defenderse. Hay una contradicción muy seria de Cristina. Beraldi dijo: `de los 26 mil chats solo en 5 aparece Cristina´. Primero que no fueron solo 5, si lo hubieran sido igualmente es grave, no te exculpa del problema. El chat solo confirma todo el contexto general”.

Respecto al vínculo entre Cristina y Lázaro, el especialista afirma que no se puede negar: “Cristina en su defensa de diciembre de 2019 dice “me resisto a que alguien sea condenado como en la época de la dictadura por aparecer en la libreta de amistades de otra persona. Han negado a Lázaro, después lo han tenido que admitir. Las relaciones son innegables, pero pueden decir que fue una cuestión de falta de ética, pero no lo han dicho expresamente”.

El especialista afirma que en el momento que se tuvieron que defender, “Beraldi sobró la situación. Fueron por una defensa política. En otro momento del país puede que este tipo de defensa sea exitosa, porque el juez se podría haber dejado `apretar´, en este momento de la causa el juez ya sabe por donde va el camino y donde concluye esta investigación. No fue un solo fiscal que investigó, hubo un equipo".

Finalmente con respecto a la defensa de Cristina hoy, indicó: “Yo creo que va a aludir a su intento de asesinato y va a responsabilizar a la Justicia en general. Diego Luciani va a tener que aceptar varias chicanas políticas. Me parece que todos nosotros estábamos esperando mucho más de lo que dieron Beraldi y Cristina. Es probable que a finales de noviembre se dicte la sentencia”.