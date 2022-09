Macri pronosticó un "rodrigazo" y el kirchnerismo se rió

“Ja ja ja, no vale la pena, recurre siempre a esa fórmula”. Eso es lo que dijo un ministro nacional a MDZ mientras hablaba Mauricio Macri en una entrevista radial. Macri desde Republica Dominicana apuntó directamente contra el kirchnerismo y sus formas. “Vamos a tener que terminar con los beneficios mafiosos y corporativos”, sostuvo Macri. “No vale la pena contestarle”, agregó el ministro.

Macri volvió a dar una serie de entrevistas buscando ordenar la tropa interna y reavivando una grieta con Cristina Fernández de Kirchner cuando faltaban minutos para que empiece el alegato de la vice presidente por la causa del juicio de vialidad, donde se encuentra procesada por liderar una asociación ilícita, según detallaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en su informe final dos semanas atrás.

“Todos dicen, nosotros no vamos a financiar más el despilfarro de ustedes”, acusó Macri sobre el gasto público actual, en especial el ámbito energético. De todas formas, el plan económico de Sergio Massa apunta a achicar y así lo hizo saber el mes pasado En una conferencia de prensa, de la secretaria de Energía, Flavia Royón. Allí se precisó que en lo que queda de 2022 "el ahorro fiscal en materia de energía eléctrica y gas será de $ 47.500 millones y anualizado de $ 455.000 millones", en tanto la presidente de AySA, Malena Galmarini, dijo que en el caso de esta empresa será este año de $ 2.000 millones y de $ 45.000 millones para el año próximo.

Sobre la presencia de Clara Vega, senadora nacional por La Rioja, para el quorum y apoyo de la sesión de reforma de la Corte Suprema, Macri dijo: “me ratifica que hay que tener cuidado cuando nos expandimos, cuando sumamos gente, pero si no hay claridad en las ideas, no sirve”, sentenció. MDZ conversó con fuentes parlamentarias del bloque de Clara Vega que aclararon: “Clara está convencida de que los debates se dan en el recinto, llegue al resultado que se llegue, ella es las más visible al igual que Alberto Weretilneck y la misionera Solari Quintana, pero hay que dar los debates, es la única forma de trabajar”, explicaron a este medio.

Habían surgido especulaciones de nombramientos de familiares de Vega o beneficios por dar quórum a las sesiones del kirchnerismo, desde su despacho dijeron: "Clara tiene gente trabajando, no existen ñoquis y es fácilmente demostrable, todos laboran y mucho, no existe otra cosa, sí pasa en otros despachos de JxC

"No necesitamos discursos sensibles que nos engañan y nos terminan estafando, nos queda un año terrible por venir", definió Macri, quien profundizó la idea de endurecerse contra el kirchnerismo. Con respecto a los armados provinciales, sorprendió en no apoyar a nadie de forma explícita en la provincia de Buenos Aires, donde el raid de candidatos es extenso.

Cristian Ritondo sí tuvo anteriormente la bendición de Macri y en privado le prometió apoyarlo junto con el armado del diputado provincial Alex Campbell, del otro lado, Diego Santilli es el bendecido de Horacio Rodríguez Larreta, pero no goza del visto bueno del ex presidente y su relación personal no es buena por falta de confianza en el ex ministro de Seguridad porteño.

"El futuro son ideas claras con dirigentes que esté a la altura de lo que nos pide la gente", sentenció Macri, quien en estos días vive intensamente la interna de Juntos por el Cambio entre Patricia Bullrich ya lanzada y Horacio Rodríguez Larreta, quien todavía no lo explicó abiertamente pero será candidato el año próximo a ocupar el sillón de Rivadavia.