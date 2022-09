Cambios en la Justicia y "las intenciones ocultas" de los oficialismos

La profesora e investigadora sobre temas de Justicia y política en Argentina y América Latina, Andrea Castagnola, analizó en MDZ Radio las iniciativas tanto del Poder Ejecutivo nacional como provincial, que buscan modificar el funcionamiento de sus máximos tribunales. En este marco, la especialista profundizó en las reforma judiciales que quieren llevar adelante el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, en la Suprema Corte, y Alberto Fernández, presidente de la Nación, en la Corte Suprema de Justicia.

Para entender las razones de la clase política para llevar adelante estas modificaciones, la politóloga manifestó que esta es una "práctica muy común y constante que se replica tanto en América Latina como en Argentina”. Por tal motivo, señaló que para poder descubrir "las intenciones ocultas de cada reforma hay que entender que el Poder Judicial y la Corte son actores políticos de la democracia”.

“El Poder Judicial resuelve temas de políticas públicas y eso lo hace un actor político, no partidario. El problema es cuando la clase política ha cooptado sus funciones y las decisiones de los máximos tribunales responden a intereses partidarios que no benefician al bien común de la ciudadanía”, remarcó la entrevistada.

Andrea Castagnola indicó que la reforma judicial a nivel nacional que pretenden llevar adelante desde el Frente de Todos carece de “evidencia y justificación, lo cual desencadena en sospechas”. “Si uno analiza el proyecto de reforma de la Corte Suprema, la verdad es que aparecen algunos datos sumamente desconectados, ya que es una iniciativa basada en las evidencias de otros modelos de Justicia. Y esa no es la forma para fundamentar una modificación”, argumentó.

A su vez, criticó tanto a los legisladores del Frente de Todos como con al Ejecutivo mendocino. “Las reformas no arrancaron de la mejor forma porque al no estar bien justificadas, se abren las puertas del temor y la sospecha de las intenciones ocultas de la clase política".

"Esto ocurre en Mendoza al plantear salas especializadas o no, porque la discusión no está fundada de una manera exhaustiva por parte de la evidencia. Por ende se podrían llevar adelante reformas que no están basadas en la evidencia y sería descabellado seguir con estas iniciativas, porque es como edificar un mega hospital sin tener en cuenta las necesidades de los vecinos", sentenció Castagnola.