La verdadera razón por la que tres jueces de la Suprema Corte no opinaron del proyecto

El tratamiento de la reforma de la Suprema Corte mendocina se postergó una semana por la falta de consenso entre los miembros del máximo órgano de Justicia de la provincia. En los últimos días varios de sus integrantes expusieron antela Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara de Diputados, pero no todos. Detrás de su ausencia existe un motivo particular que quedó evidenciado en la carta que envió a la Legislatura la jueza Teresa Day. Existe la posibilidad de que se eleven planteos de acción inconstitucional respecto a algunos puntos y los mismos jueces de la Corte deberían resolverlo.

El proyecto ingresó a la Cámara baja semanas atrás y rápidamente comenzó a diagramarse el cronograma de expositores, tanto a favor como en otra. Fueron invitados a la Legislatura miembros del Colegio de Abogados; el subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D'Agostino, los jueces de la Suprema Corte Alejandro Pérez Hualde y Aída Kemelmajer y ministros que actualmente conforman la Corte. De estos últimos solamente fueron Dalmiro Garay, José Valerio, Mario Adaro y Omar Palermo. Teresa Day se bajó a último momento por una cuestión de carácter técnico, mientras que Julio Gómez y Pedro Llorente también brillaron por su ausencia.

El ministro José Valerio fue el primer miembro de la Corte en exponer. Foto: Prensa Legislatura.

Lo que sucede es que el hecho de propinar en público acerca del tema deja a los ministros sin poder de intervención en el caso de que eventualmente la ley fuera finalmente sancionada y se presentara una acción de inconstitucionalidad. Tanto Valerio como Adaro, Palermo y Garay opinaron y dejaron clara su postura por lo que no pueden participar si se presenta un planteo de esa naturaleza. En ese caso corresponde que el lugar lo ocupen camaristas -por lo general civiles- en condición de subrogantes.

El martes por la mañana Teresa Day envió una carta dirigida a la LAC de Diputados en la que indicó que no acudiría al debate por las razones previamente expuestas. "Cabe mencionar que no he realizado manifestaciones Públicas sobre el referido proyecto, atento que como integrante de la Suprema Corte de Justicia, considero prudente no emitir opiniones respecto de un proyecto de ley cuyo objeto es el funcionamiento del Tribunal que integro", señaló en su escrito.

La ministro de la Corte Teresa Day.

Durante la exposición de este martes, el ministro Adaro advirtió que existen rasgos inconstitucionales en el proyecto. En los puntos críticos se menciona la eliminación de las salas especializadas, en qué momento llamar a plenario y la discusión acerca de las mayorías de la Corte, es decir, la pelea para determinar si es cierto que existe o no un 4 a 3 entre las alas filoperonistas y filoradicales según el caso.

Para que eso ocurra antes debe aprobarse el proyecto en la Legislatura. Si bien ayer no se firmó el despacho de comisión y se postergó una semana el tratamiento, el interbloque de Cambia Mendoza contaría con los votos necesarios para aprobar la semana que viene la propuesta enviada por el gobernador Rodolfo Suarez.

Paralelamente, el presidente de la Cámara de Diputados, el radical Andrés Lombardi, envió un escrito dirigido a la Corte -a pedido del presidente de la LAC, Jorge Difonso- en el cual le solicita a los integrantes del máximo tribunal que lleguen a un escenario de "consenso". En concreto, lo que piden es "hacer llegar a la Comisión enunciada una propuesta superadora de consenso en relación al Proyecto de referencia, mediante el cual se propone modificar la organización de la Suprema Corte de Justicia".