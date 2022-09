La presión del PJ para frenar la reforma de la Corte que impulsa Rodolfo Suarez

El PJ mendocino presiona para que el proyecto de reforma de la Suprema Corte de Justicia que busca el oficialismo sea modificado, ya que desde este espacio entienden que no responde a las necesidades de los mendocinos. Por tal motivo, la oposición celebró el pedido de la Cámara de Diputados a los miembros del máximo tribunal para que aporten "una propuesta superadora de consensos". Así lo expresó Germán Gómez, presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos en MDZ Radio, quien aseguró que "esta disposición es saludable para las instituciones jurídicas que componen nuestra democracia”.

Tras las discusiones y debates que se dieron esta semana en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), el dirigente peronista remarcó: "La iniciativa del oficialismo no genera la modernización del sistema judicial y entendemos como partido que se debe mantener el funcionamiento de las salas".

“El proyecto como llegó fue rechazado por varios juristas. La iniciativa del Ejecutivo no permite la modernización de la Corte; es más, provocará un retraso en las decisiones judiciales y bajará la calidad de sus resoluciones. El partido peronista quiere darle valor a la especialidad y hemos entendido que es fundamental mantener en el proyecto de reforma, el funcionamiento de las salas para mejorar sus funciones”, sostuvo el entrevistado.

Además, señaló: “Si bien la Suprema Corte no tiene que marcar líneas, si tiene que dar fallos que deciden sobre el bienestar de la gente. Por ende sus fallos son orientadores tanto para la Justicia como para las cámaras de apelación. Entonces creemos que el proyecto que mandó el Ejecutivo no sirve como base para discutir la modificación de un órgano tan importante”.

Por otro lado, el legislador provincial apuntó que el Gobierno provincial ha querido imponer su visión del cómo debe funcionar la Justicia y sostiene que "un claro ejemplo fue la incomodidad" que manifestó días atrás Omar Palermo, juez de la Corte.

“La intención existe y una prueba conducente fueron las declaraciones de un miembro de la Corte, que no está cómodo y eso no puede ser. Se debe aceptar que la Corte no se puede componer a partir de una cierta afinidad con el Gobierno", sentenció Gómez.