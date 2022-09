Jorge Macri reveló que tiene una discapacidad y usa una prótesis

Mauricio Macri está muy enfocado en sostener la unidad de Juntos por el Cambio. Al menos eso asegura Jorge Macri, ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien ratificó su rechazo a la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO).

"Estoy convencido de que está muy enfocado en sostener la unidad y ayudarnos a los que estamos creciendo, en estar seguros de que, si llegamos, es para hacer lo mejor y para que ese ejercicio del rol tenga un sentido para el bienestar", expresó en referencia a su primo y ex mandatario. Asimismo, agregó: "No lo veo arrancado desde su rol sino en una actitud de mentor. Lo veo muy enfocado en eso".

En la misma línea, rechazó la posibilidad de suspender las PASO frente a las próximas elecciones y propuso rediscutir las reglas electorales de cara a 2025. "Me parece que tenemos que tratar de hacer todos los esfuerzos posibles para que las reglas electorales no se cambien para la próxima elección. Si queremos discutir las PASO para el 2025 y eso corre el velo de especulación y conveniencia, hagámoslo", afirmó en diálogo con Radio Rivadavia.

Además, expuso: "Si el kirchnerismo fuerza y encuentra la forma de manipular el sistema electoral del año que viene, nuestra responsabilidad será encontrar los mecanismo de competencia o acuerdo o una combinación de ambas cosas dentro de nuestro frente electoral para ir a unidos. Lo central es sostener la unidad y darle a la Argentina una alternativa, más allá de los intentos del Gobierno para dividirnos".

El dirigente del PRO relativizó también el llamado al diálogo del Frente de Todos y enfatizó en que la instancia de intercambio con el oficialismo es el Congreso de la Nación. "El diálogo requiere de una honesta confianza y eso es lo difícil porque la confianza es lo que se ha roto. No es solamente decir lo que uno piensa, es escuchar al otro con voluntad de comprender y acercar posiciones. Eso con un kirchnerismo que miente, que dicen que son buenos, que están a favor del amor y mañana te atacan, es complejo. Ahora, más allá de eso, la gente espera de nosotros que gobernemos", argumentó.

En tanto, añadió: "Me parece que el Congreso es el lugar donde el diálogo debe darse y sobre temas concretos, no para sacarnos una fotito y para ver si el Gobierno trata de comunicar diálogo cuando no hay esa voluntad. Decía el Congreso y el presupuesto porque es la ley más importante que se discute en el año y ahí se define si va a haber empleo, si se va a bajar la inflación, si va a haber recurso para combatir al narcotráfico, ahí es donde mueren las palabras".

El ministro de Gobierno porteño manifestó que, si la gestión de Alberto Fernández envía un proyecto de presupuesto "que sirva a los objetivos del país", y se muestra dispuesto a escuchar aportes y a comprender la necesidad de disminuir los impuestos, se desarrollaría una instancia de diálogo real, a tener en cuenta. "Lo demás es un globo de ensayo, una bomba de humo para ver si ganan un poco más de tiempo, no es genuino", subrayó.

El ex intendente de Vicente López reveló en una entrevista con el periodista Luis Novaresio que padece una discapacidad en la pierna derecha que le genera complicaciones para caminar. Al ser consultado por ese tema, expresó: "Tengo una discapacidad que me fue surgiendo. Cuando uno ata hilos, la traigo desde chico, no se notaba tanto y creí que me había torcido muchas veces el tobillo jugando al rugby. El tiempo y los médicos me permitieron descubrir que hay algo que no funciona y hoy uso una prótesis que me sostiene el pie".

También hizo énfasis en la centralidad de hablar del tema y problematizar la vinculación de quienes la padecen dado que "casi el 12% de la sociedad tiene una discapacidad y la mitad de ellas las adquieren con el tiempo". "Mi aporte es poner luz y que nos animemos a hablar sobre esto porque, más allá de lo que podamos hacer como Gobierno, hay un tema cultural sobre como nos paramos ante eso que es distinto", declaró.

Por último, confesó que, a pesar de utilizar una prótesis, lleva muy bien la complejidad y no le impide practicar deportes.

"La llevo bien, me muevo, a muchos los sorprendió, pero estaba bueno ponerlo sobre la mesa y permitir que otros hablan de esto.

Lo fui descubriendo hasta los treinta y pico no sabía que tenía esto", concluyó.