Jorge Macri habló sobre un posible encuentro entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri: "Lo veo muy remoto"

El ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, habló sobre la posibilidad de que se produzca un encuentro entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Mauricio Macri.

"Un dialogo entre Cristina y Macri no lo descarto, pero lo veo muy remoto", aseguró en diálogo con Radio Con Vos. Y agregó que "sería bueno que no sea tan excepcional un diálogo entre dos expresidentes, pero esas condiciones hoy no están dadas".

Las versiones sobre una eventual reunión entre los dos líderes más representativos del oficialismo y la oposición surgió luego del atentado contra la vicepresidenta.

Oscar Parrilli, senador del Frente de Todos y mano derecha de la exmandataria, fue una de las voces que dejó abierta la posibilidad de un encuentro. En la misma línea se expresó el secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque.

Sin embargo, este domingo, el primo del expresidente aseguró que ve lejana la posibilidad de un encuentro, aunque habló de la necesidad de generar un diálogo entre ambos espacios políticos.

El primer intento de acercamiento se dio a instancias de Adolfo Rodríguez Saá y José Torello, quien se reunió con la vicepresidenta y dejó el canal abierto para un eventual contacto con Macri.

"Si hubiera un encuentro debería incluir una agenda real de temas concretos. Son dos personas que no son amigos, no tienen una relación habitual, sí una representatividad", sostuvo Jorge Macri.

Además, remarcó que por el momento no se está dando esa agenda con temas relativos a los problemas de la Argentina y puso como ejemplo la relación con los países del mundo.

Jorge Macri también se refirió a la eventual candidatura presidencial de su primo y dijo que por el momento se encuentra en un lugar de "mentor" dentro de Juntos por el Cambio.

"Lo veo en un actitud de mentor, fundador del PRO, de Juntos por el Cambio, conociendo gente nueva que se ha sumado, ayudando a la unidad y viendo cómo vamos a resolver las competencias a nivel nacional y provincial", aseguró.