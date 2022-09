Fernando Iglesias vapuleó a Alberto Fernández con un denigrante calificativo

El diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, calificó al presidente Alberto Fernández como un 'pelele' y un 'títere sin principios' y destacó la hipocresía del mandatario respecto a las amenazas hacia el fiscal Diego Luciani.

-El presidente Alberto Fernández en 2015 dijo que nadie creía que Nisman se haya suicidado, ni siquiera Cristina Fernández de Kirchner. Hace unas semanas, el primer mandatario dijo que "Nisman se suicido y espero que Luciani no haga lo mismo". ¿Qué sensaciones te deja esta contradicción?

-Me genera indignación por la hipocresía de estos tipos. Que no es sólo de Alberto Fernández, es la misma de Cristina Fernández de Kirchner y de Sergio Massa. Es la hipocresía que reina en el peronismo porque no pueden sostener la mentira del peronismo. No aguantan el archivo de la historia. Es una frase de amenaza al fiscal Luciani. Están amenazando la paz social.



-Voy a arrancar una frase y la tenés que terminar. -Alberto Fernández es …

-Un pelele, un tipo sin principios. Un títere. Es una vergüenza para la historia argentina que haya llegado a ser presidente.



-Su Gobierno es …

-Inexistente. Es el peor Gobierno de la historia democrática con una sola excepción si hemos de considerar democrático a aquel Gobierno y a este. Hablo del de Cámpora, Perón e Isabel en los 3 años trágicos que nos metieron en la decadencia económica acelerada y que permitieron después las primeras desapariciones y la violencia política que se descontroló en la dictadura.

Fernández se ve cada día más lejos del Poder Ejecutivo. La interna del Frente de Todos está en su máximo desgaste y nada parece frenar su declive. La integración del ministro de Economía, Sergio Massa, al Gabinete calmó en cierto punto la degradación que venía sosteniendo el partido. Actualmente, para el primer mandatario es imposible pensar en una reelección en diciembre de 2023. El jefe de Estado cuenta con tan sólo un 7% de imagen positiva, según la consultora Giacobbe & Asociados.

Los cambios de Gabinete dejaron al primer mandatario sin ministros 'albertistas'. Por ese motivo, Iglesias afirma que se trata de un "pelele" que se corrió de su lugar de importancia, es decir del espacio que le había dado la vicepresidenta.