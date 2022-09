Obra pública: con el "plan limpiar”, continúan los alegatos de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner

La primera jornada de alegatos en el juicio conocido como Vialidad, que tiene como principal imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y miembros de su Gabinete durante sus Gobiernos y al empresario santacruceño Lázaro Báez, duró 7 horas ante el Tribunal Oral Federal 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

Se espera que la segunda jornada continúe con la exposición sobre el plan “limpiar todo”, que por falta de tiempo quedó sin desarrollar en la audiencia del lunes. Fue la propia Cristina Fernández de Kirchner la encargada de anunciarlo por sus redes asegurando que “el Dr. Beraldi continúa con la demolición de la escandalosa acusación de Luciani y Mola. Algo nunca visto! Va a demostrar la farsa de los fiscales y el 'plan limpien todo'”.

Mañana, a partir de las 9hs, seguí mirando y escuchando cómo el Dr. Beraldi continúa con la demolición de la escandalosa acusación de Luciani y Mola. Algo nunca visto! Va a demostrar la farsa de los fiscales y el “plan limpien todo”. No te lo pierdas: descubrí cómo te han mentido — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 19, 2022

Cuando Carlos Beraldi comenzó su alegato ayer pasadas apenas las 8 de la mañana hizo una breve introducción donde aseguró que nunca bajaron los brazos “porque la verdad siempre triunfa y esto ocurrió en este caso”. Sostuvo además que “quedó demostrado que lo que se decía en 2016 carecía de verosimilitud y las pruebas que se recogen en un juicio destruye cualquier acusación, pese a ello durante 9 jornadas escuchamos un alegato donde la fiscalía formuló y repitió las mismas acusaciones de 2008 y 2016”.

El abogado de la vicepresidenta refirió que escucharon que la prueba es contundente a la que se le adjudica 3 toneladas. “Tengo larga trayectoria y nunca en mi vida escuché semejante disparate”, espetó.

Beraldi se refirió al inicio de la causa organizándolo en dos tramos, desde 2008 a 2015 y la segunda parte, de 2015 a 2018 cuando el caso fue elevado a juicio oral.

En este tramo se refirió a la denuncia de Elisa Carrió que se denominó como la "causa madre" y que dio origen a otros expedientes donde se planteó la existencia de una asociación ilícita y "donde ya se hablaba de amigos empresarios y rutas específicas".

Luego manifestó que en 2013 en el programa Periodismo Para Todos "vuelve a hablarse sobre el tema y Mariana Zuvic vuelve a denunciar la cartelización de la obra pública y menciona a Néstor Kirchner que ya había fallecido, pero en este país eso no importa", dijo el abogado y siguió aseverando que “en ese planteo se habló de Lázaro Báez, su conglomerado, sus hijos y sus vínculos con la familia Kirchner".

Después vino el cambio de Gobierno y la designación de Javier Iguacel en Vialidad Nacional. Señaló que su primera acción "fue ocuparse de la denuncia que ya había sido resuelta en sede judicial, y ordenó auditar las obras, intervino el Distrito de Vialidad en Santa Cruz con una prepotencia y soberbia tremenda".

En otro tramo habló de las relaciones políticas de quienes tuvieron que investigar, sobre todo a los jueces y fiscales. Y sostuvo que Luciani usó el "racionalometro" olvidando aunque lo dice “que no hay regla jurídica para que esto pueda ser juzgado”.

Además Beraldi dijo que “la prueba rechaza y destruye todos y cada uno de los cargos y vamos a mostrar la prueba porque no se conoce, porque la gente que escucha de este juicio no conoce la prueba porque no tuvo la cobertura para que esto sea realmente un juicio oral y público”. En ese sentido sostuvo que siempre “jugamos en cancha inclinada pero no bajamos nunca los brazos porque se va a conocer la verdad”.

Recordemos que cuando los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola finalizaron sus alegatos manifestaron que lo que se ventila en este juicio se trata de “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. Solicitaron así que se condene a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos, accesorias legales y costas, en orden a los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y administración fraudulenta agravada haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

Sobre la acusación de la asociación ilícita, el abogado de la vicepresidenta leyó jurisprudencia de la Corte Suprema respecto a los actos de Gobierno sobre los que no puede intervenir el Poder Judicial y reiteró que no se pueden judicializar los actos de Gobierno y para ello reprodujo la palabra de Alberto Fernández, testigo en el juicio como ex jefe de Gabinete cuando dijo “no se pueden judicializar los actos de Gobierno”.

Así para reforzar su alegato la defensa comparó a Cristina con Perón y dijo: “Esas atrocidades ya fueron cometidas, esto no puede pasar nunca más, éste es el nunca más y es lo que millones de argentinos esperan que pase en este juicio, que se defina conforme a la ley”.

Carlos Beraldi fue muy crítico con el accionar de la fiscalía y esbozó que si “esto es un juicio y existe un principio que la carga de la prueba la tiene la fiscalía. No solamente no pudo cumplir, lo que es más grave ni siquiera lo buscó, la prueba fue a instancia nuestra. Si se hubiesen ocupado no hubieran incurrido en la mala praxis”.

Los abogados de la vicepresidenta hablaron además de la ley de presupuesto y lo que se dio en llamar el “apagón informativo” Se refirió a la acusación del fiscal Diego Luciani que analizó la información brindada por el Poder Ejecutivo al Congreso “respecto de todas las obras cuyo plazo de ejecución abarcaba más de un ejercicio financiero, los recursos que se invertirán en el futuro, el monto total del gasto y el cronograma de los plazos de obra”.

Luciani y Mola en su alegato sostuvieron que “de 2004 a 2015 el Poder Ejecutivo omitió incorporar a esas planillas el 30% de las obras que comprenden esta causa, 17 de las 51 licitaciones pese a recibir fondos del Tesoro Nacional nunca pasaron por el Congreso”.

Además dijeron que respecto a las 34 obras restantes que sí pasaron por el Congreso “mostraron severas inconsistencias” que iban desde “errores respecto a dónde se encontraban las obras, a sus montos, plazos de ejecución”.

En respuesta a eso Beraldi dijo “todo esto fue mentira”. "Fuimos a la información una vez más, el fiscal nos invitó a mirar los números y los gráficos y nosotros hicimos eso durante los Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner se llevaron a cabo múltiples iniciativas para fortalecer los sistemas informativos del presupuesto, algo igual que venía desde tiempo atrás".

Para continuar su desmentida a la fiscalía expuso una serie de planillas y dijo “las obras sí fueron informadas y no hubo ningún apagón informativo”. Y volvió a referirse a la “mala praxis de la fiscalía que se funda en mentiras inconmensurables, no generaron ninguna medida de prueba”.

Al concluir con el alegato de la primera jornada de las tres dispuestas, Carlos Beraldi dijo ayer lunes: “Con esto contestamos el apagón informativo, vamos a dejar para mañana otro hecho escandaloso que la fiscalía construyó con mentiras y calumnias y le dio el título de limpiar todo para que los medios repliquen y repliquen. Si hasta aquí todo era un escándalo cuando vean el plan limpiar todo, no van a salir de su asombro, cuando vean la mentira de la fiscalía”.