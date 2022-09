Horacio Rodríguez Larreta encara su campaña con la hipótesis de una interna contra Mauricio Macri

“Si bien hasta ahora está en la cancha como rival Patricia, nosotros ya trabajamos la campaña como si en la vereda de enfrente estuviera Mauricio”, revela a MDZ una alta fuente del entorno de Horacio Rodríguez Larreta. Pese a la incertidumbre que genera el posible “segundo tiempo” del expresidente, en el larretismo quieren estar atentos y no descuidar ningún detalle.

La semana pasada terminaron conformes con las fotos de los referentes nacionales y bonaerenses que respaldan Larreta. Celebraron este primer paso con un asado en las nuevas oficinas del equipo de campaña en la calle Olazábal en el Bajo Belgrano. Ahí ya tiene sus oficinas el nuevo armador del mandatario porteño, el diputado mendocino Omar De Marchi, quien debutó con una exitosa operación a lo largo del país porque consideran que han juntado a más del 80% de la estructura del PRO.

De Marchi, de todas formas, no abandona sus aspiraciones de pelear por la gobernación de Mendoza y espera que Alfredo Cornejo vaya como candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich. El armador nacional del larretismo ha sido una sorpresa ya que hace algún tiempo atrás se lo incluía en la lista de los “halcones” que jugaban más cerca de Patricia Bullrich.

“Era imprescindible que alguien como Omar se encargara de ser el interlocutor con los dirigentes del interior donde ya estábamos hartos de burócratas porteños que nunca nos resolvían nada”, comenta con entusiasmo un referente provincial que aún guarda cierto rencor contra el degradado Eduardo Macciavelli, quien hasta fue despojado de su despacho en Belgrano.

De todas formas, Rodríguez Larreta no permite a nadie de su equipo de campaña que se relaje. Dicen que traslada su habitual obsesión por el más mínimo detalle y exigencia en la gestión a la estrategia de su proyecto presidencial. Por eso no quiere descuidar el escenario hipotético de un lanzamiento electoral de Macri. La mayoría de sus colaboradores no creen que finalmente haya “segundo tiempo” pero están obligados a trabajar como si ya el fundador del PRO ya estuviera anotado en la carrera presidencial.

“Los números que tenemos nosotros no reflejan la recuperación de Mauricio que se ha instalado en el círculo rojo, está más competitiva Patricia y con expectativas de un techo electoral más alto”, sostienen en el larretismo. Pero también son conscientes que si Macri decide jugar y se baja Bullrich, gran parte de esos votos podrían irse con el expresidente. “Es cierto que nos cuesta penetrar en el voto más duro”, admiten.

“No cabe ninguna duda que si hay segundo tiempo Horacio está dispuesto a competir y tiene serias chances de ganar”, dicen en base a las encuestas que manejan. Actualmente están trabajando con Poliarquia y Federico Aurelio. Obviamente, en el entorno de Bullrich y en el macrismo de paladar negro sostienen lo contrario. Los operadores de la presidenta del PRO aseguran que ella está primera y con chances de imponerse hasta en la Ciudad de Buenos Aires.

Cerca de Macri consideran que medirlo actualmente es poco consistente. “Si decidiera anunciar su candidatura provocaría un cambio en la relación de fuerzas de tal dimensión que prácticamente podría quedar consagrado como candidato sin que haya competencia interna”, sostiene un macrista que hoy trabaja con Bullrich. El otro elemento que plantean cerca de la exministra es que “no va a ser tan sencillo que ella se baje porque sabe que es su última oportunidad y antes de irse a su casa prefiere competir y perder”.

Obviamente, todas las especulaciones que se escuchan en el PRO están absolutamente supeditadas a la realización de las PASO. Si el oficialismo llegara a suspender las primarias se abren enormes interrogantes respecto al futuro de JxC. Aunque algunos dirigentes creen que que Macri se podría ver beneficiado ante la imposibilidad de hacer internas abiertas. En las últimas semanas viene moviéndose más como precandidato. No parece un jefe político que busca ordenar a ese espacio, sino alguien que está entusiasmado con las chances de una revancha.