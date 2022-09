El dato que preocupa a Horacio Rodríguez Larreta en una posible interna contra Patricia Bullrich

Luego de la gira cuyana que realizó Patricia Bullrich por Mendoza y San Juan, la presidenta del PRO empezó a calentar motores pensando en 2023 y sostuvo con firmeza que será la próxima precandidata presidencial dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Por tal motivo, la "Mesa del Poder" analizó sus vínculos con el exgobernador de Mendoza y senador nacional, Alfredo Cornejo, quien coquetea con una posible fórmula cruzada, que tiene como objetivo unir tanto al radicalismo más rebelde como a los halcones del PRO en una lista, donde Bullrich encabezará el equipo y Cornejo será su mano derecha.

El duelo entre Bullrich y Rodríguez Larreta en las PASO del 2023

Según el sociólogo e investigador de Opinión de Pública Carlos F. De Angelis, el problema de Juntos por Cambio es la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, que no termina de convencer, por lo cual crecen las chances de una potencial victoria de Patricia Bullrich en las PASO de 2023.

Horacio Rodríguez Larreta.

"Ella gana las primarias incluso en Capital Federal. Entonces hay un problema que no se termina de definir y cuando uno arma escenarios es difícil terminar con muchas hipótesis. Por espacio hay más gente que votaría a Juntos por el Cambio porque el Gobierno de Alberto Fernández dejó más golpeado al propio peronista de estratos bajos y es ahí donde se abren estos espacios. Pero hasta que la oposición no defina su interna será complicado determinar su realidad", aseguró el entrevistado.

Carlos F. De Angelis.

Al mismo tiempo, De Angelis argumentó que "el jefe de Gobierno porteño entendió que no le alcanzan solo con los recursos, que le hace falta algo más como los discursos nacionales". "Entendió que le hace falta hacer política y que no le alcanza con los acuerdos entre empleador y empleado. Él no quería llegar de nuevo a una alianza donde haya mucha gente tironeando, fenómeno emergente de la política nacional en el cual cada dirigente lleva agua a su molino. Esta práctica sería negativa para un potencial gobierno de Rodríguez Larreta, pero la pregunta que aparece es ¿qué hacer con Patricia Bullrich?", aseveró.

Patricia Bullrich.

"Esto me lo comentaban en privado. La presidenta del PRO tiene 70 años, no será candidata en 2027 y en Argentina la edad es un factor determinante, por eso empieza a jugar y a mirar las encuestas. Por ello, las primarias son un elemento importante para ordenar las internas de Juntos por el Cambio y también les ayuda a reunir votos que provienen de ámbitos y perfiles diferentes", agregó.

Señales, guiños y gestos: Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo 2023

La fórmula cruzada es una de las estrategias que pica en punta dentro de una de las facciones de Juntos por el Cambio, que reúne a halcones del radicalismo como a los miembros más rebeldes del PRO: Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo.

A los argentinos les quiero decir que tenemos una decisión: junto a Alfredo Cornejo no vamos a dejar de luchar y generaremos las condiciones para que tengamos un cambio profundo, con carácter, valentía y decisión que vamos a recordar por siempre. pic.twitter.com/1bvStFnEdg — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 16, 2022

Según Alejandro Cancelare, el radicalismo nacional está cómodo acompañando a los máximos halcones del PRO en segundo plano pensando en 2023. "Todavía no he escuchado una fórmula presidencial cruzada que sea encabezada por un radical, porque los candidatos fuertes y los lideres están en el PRO. Entonces, ¿cómo hará el radicalismo para convencer a su tropa que tienen dirigentes fuertes? Dicho esto, no sé hasta qué punto cierra que los dos candidatos de Juntos por el Cambio sean del PRO y los radicales acompañen al movimiento. Todo muy confuso", sostuvo el periodista.

La Mesa del Poder edición nacional

La apuesta periodística de MDZ que analiza la política y la sociedad con la participación de Marcelo Arce, Rubén Rabanal, Alejandro Cancelare y Beto Valdez. El programa se emite todos los lunes y viernes de 20 a 21 por MDZ Radio.