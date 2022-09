Del atentado a CFK, a Cuba y Venezuela: el discurso de Alberto ante la Asamblea General de la ONU

El presidente Alberto Fernández agradeció la "solidaridad que la Argentina ha recibido del mundo entero" por el intento de magnicidio perpetrado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dijo que eso "no solo afectó la tranquilidad pública", sino que también "buscó alterar una virtuosa construcción colectiva que el año entrante cumplirá cuatro décadas de vida".



"Los argentinos construimos el acuerdo del 'Nunca Más' al terrorismo de Estado y a la violencia política", destacó el jefe de Estado al hablar ante la Asamblea General de la ONU y dijo que "valoramos la democracia como un modelo de desarrollo social que exige respetar al otro en la diversidad".

El presidente dijo que está "seguro" de que "la violencia fascista que se disfraza de republicanismo" no conseguirá "cambiar ese amplio consenso al que adhiere la inmensa mayoría de la sociedad argentina" por la democracia, en alusión al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



"Aprovechando la desazón que generó la pandemia y los efectos económicos de la guerra, los discursos extremistas y violentos proliferaron y encontraron tierra fértil para sembrar el sentimiento antipolítico en nuestras sociedades", expresó el jefe de Estado.

Alberto Fernández dijo que la pandemia de coronavirus "transparentó las enormes desigualdades que soporta la población mundial" y preguntó si "¿es justo que la fortuna de solo 10 hombres representen más que los ingresos del 40% de la población mundial?" y si es "ético que la pandemia se haya cobrado cuatro veces más vidas en los países más pobres que en los ricos".



"No denunciar este modelo de acumulación que concentra el ingreso en pocos mientras millones quedan sumergidos en la pobreza, puede volvernos cómplices en la consolidación de tanta desigualdad", advirtió el jefe de Estado.

El presidente instó a "trabajar unidos para imponer el diálogo y recuperar la paz" en la "disputa iniciada" por el avance militar "de la Federación Rusa sobre el territorio de Ucrania".



"Mientras buscamos alcanzar el horizonte de la pacificación global, debemos abandonar las prácticas económicas y financieras que el mundo desarrollado exige cumplir al mundo que intenta desarrollarse", afirmó el jefe de Estado, quien dijo que "sostener este presente, solo incrementará la pobreza y la marginalidad".

Al mismo tiempo, advirtió que las naciones endeudadas "padecen mucho más los efectos del sistema establecido" que provoca desigualdades y manifestó que "Argentina está entre ellas", por lo que agradeció "a todos los Estados que nos apoyaron en el complejo proceso de renegociación de nuestra deuda externa".



"Es un endeudamiento que mi gobierno no generó pero que afronta con toda seriedad", advirtió y señaló que "nuestros criterios son conocidos, responden a lo dispuesto por esta Asamblea General" cuando dispuso, en 2015, que las restructuraciones de las deudas "deben hacerse promoviendo el crecimiento sostenido e inclusivo, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos".

El presidente dijo que "debemos garantizar la la seguridad alimentaria a todos los habitantes del planeta" y afirmó que "no podemos transitar este tiempo con hambrunas".



"La Argentina cumplirá su rol como productor y exportador confiable de alimentos nutritivos y de calidad", aseguró y señaló que eso será "también como proveedor de tecnologías aplicadas a la producción de alimentos para mejorar su rendimiento".

Alberto Fernández dijo que "debemos acceder en condiciones de seguridad y previsibilidad a la energía" y aseguró que "Argentina seguirá estando presente para contribuir a enfrentar ese gran desafío".



"Estamos incrementando la producción para proveer al mundo de energías limpias y de aquellas que, como el gas natural, permitan reducir las emisiones de carbono durante la transición", expresó al hablar ante la asamblea general de la ONU, donde también señaló: "Trabajamos para garantizar que este camino de sostenibilidad ambiental y seguridad alimentaria y energética sea posible".

Alberto reclamó que sean "diferenciadas" las responsabilidades de los países en la crisis climática del mundo, aseguró que América latina, el Caribe y África no ocupan "la primera línea de emisión de carbono" y pidió "aliviar en la emergencia el esfuerzo de quienes no fueron culpables".



"Las responsabilidades definitivamente deben ser diferenciadas y ello exige aliviar en la emergencia el esfuerzo de quienes no fueron culpables", expresó Fernández, al hablar ante la 77 Asamblea General de la ONU, que se celebra en Nueva York.

El presidente demandó una "acción firme y decidida" en favor del medio ambiente y de las "generaciones futuras" y advirtió que "los problemas ecológicos necesitan el involucramiento de todos".



Al pronunciar su discurso, consideró "vital" establecer una "relación constructiva entre Estados y sociedades" para avanzar en el "desarrollo sostenible".

Alertó, asimismo, sobre la "utilización de medidas unilaterales de coerción" y volvió a reclamar el levantamiento de los bloqueos contra Cuba y Venezuela. "De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, las únicas sanciones legítimas son aquellas impuestas por el Consejo de Seguridad para hacer cumplir sus decisiones en materia de mantenimiento de la paz y la seguridad. En virtud de ello, Argentina se suma al reclamo de los pueblos de Cuba y Venezuela para que se levanten los bloqueos que esas naciones padecen", expresó.

El presidente agradeció a los países miembros de la ONU la confianza en Argentina para el ejercicio de la presidencia del Consejo de Derechos Humanos y resaltó la ampliación de "derechos ciudadanos" impulsada por su Gobierno.



"Para nosotros, la defensa de los derechos humanos forma parte de nuestra identidad y de nuestra historia. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo nos enseñaron a persistir y a luchar. Ellas nos marcaron el camino para que, con voluntad política y consenso social, pudiéramos llevar a cabo un proceso de erradicación de la impunidad único en el mundo, basado en la memoria, la verdad y la justicia", reflexionó.

Alberto reivindicó la "colaboración" entre países, el "pluralismo democrático" y la "Cooperación Sur-Sur y triangular", principios impulsados por Argentina desde la presidencia pro tempore del grupo regional Celac.



"Queremos seguir fortaleciendo la tradición de Argentina basada en los principios del derecho internacional humanitario, en el respeto irrestricto de la soberanía de los Estados, en la autodeterminación de los pueblos, en la perspectiva de género y en la cooperación", expresó el mandatario.

Reiteró, por otro lado, el anhelo de la Argentina de que "sean identificados, juzgados y eventualmente condenados" los responsables de los atentados en Buenos Aires a la Embajada de Israel, en 1992, y a la sede de la AMIA, en 1994, y volvió a pedir a Irán que coopere con las autoridades judiciales argentinas.



"También instamos a la comunidad internacional a que nos acompañen en nuestra lucha evitando recibir o cobijar a cualquiera de los imputados, aún cuando gocen de inmunidad diplomática. Debemos recordar que sobre ellos pesan solicitudes de captura internacional y alertas rojas de Interpol", expresó el presidente.

Reafirmó, además, los "legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía" del país sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, denunció que el Reino Unido "agravó la controversia" con una "injustificada y desmedida presencia militar en las islas" y con "llamados a la explotación ilegal de los recursos", aunque expresó la disposición de Argentina a reanudar "negociaciones" con Londres.



El mandatario reiteró que las acciones del Gobierno británico son contrarias a la resolución 31/49 de Naciones Unidos y volvió a pedir la intervención del organismo.



"Solicitamos al Secretario General que renueve sus esfuerzos en el cumplimiento de ese mandato y que el Reino Unido se avenga a acatar el llamado de la comunidad internacional y ponga fin a esta anacrónica situación colonial", expresó.