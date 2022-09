Por qué lo que sucedió con Cristina Kirchner era predecible, según un especialista

Carlos Burgueño, especialista de MDZ Radio, analizó los hechos ocurridos el día de ayer. Un individuo intentó gatillar un arma que no llegó a dispararse a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y fue detenido esta noche tras la intervención de los custodios de la funcionaria. El Gobierno decretó feriado nacional tras lo ocurrido.

Ante el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el especialista afirmó lo siguiente: “Según fuentes cercanas intentaron asesinar a la vicepresidenta. El arma estaba cargada y funcionaba. El arma se gatilla y no tenía una bala en la recámara”.

“Había mucha probabilidad de que esto sucediera cuando hay tanta polarización. Llevar el discurso de la derecha a lugares extremos iba a provocar que algún que otro freak se sienta iluminado y haga algo como esto. Estamos hablando de alguien con ideas de extrema derecha, neonazi. Estas personas se encuentran en todo el mundo y suceden este tipo de cosas", explicó Burgueño.

"Es verdad que la vicepresidenta estuvo a segundos de ser asesinada. Lo cual hubiera producido un magnicidio, esto es un asesinato de una persona influyente de la política por su cargo o poder. Por lo cual lo de ayer fue un intento de magnicidio, no hay que tenerle miedo a las palabras" exclamó Burgueño.

En cuanto a la persona que lo hizo, Burgueño argumentó: "Todavía no sabemos porque lo hizo, eso lo tendrá que investigar la jueza María Eugenia Capuchetti. Lo tiene que hacer con toda libertad, sin que el gobierno presione como lo hizo ayer Alberto Fernández en la cadena nacional”.

La salida política de ayer del feriado para el especialista es cuestionable: “Yo no estoy de acuerdo. Lo podemos discutir, se podría haber hecho todo lo que se podía hacer sin decretar feriado. No tiene porque haber feriado" .

El especialista, agregó: "El jefe de Estado termina de anunciar el feriado y arranca el día, porque termina justo el mensaje a medianoche, la mayoría de la gente estaba durmiendo. El decreto salió a las 3 de la mañana. Cada uno puede tener su opinión respecto al feriado, lo que no me parece es que no haya clases, salud, ni mucho menos seguridad. Esos rubros no deberían haber parado. Este país no pude dejar de tener clases".

La marcha prevista para hoy

Con respecto a la marcha anunciada para el día de hoy, el especialista detalla: “Creo que va a ser una movilización del oficialismo y va a ser multitudinaria. De La Cámpora, de la CGT y de los intendentes del conurbano. Creo que no va a haber presencia opositora en la marcha. Va haber mucha bandera y apoyo a Cristina Fernández de Kirchner”.

Además agrega: “La militancia se va a manifestar en todos sus grados, en su grado más puro .Es la marcha que se estaba esperando y que ahora se ha terminado de concretar. Ahora está el tema, y es justificado. Se puede defender la convocatoria. Lo que ha pasado es muy grave” cerró Burgueño.