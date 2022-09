El polémico mensaje de Ofelia Fernández en favor de Cristina Kirchner

La diputada nacional Ofelia Fernández (Frente de Todos) publicó un polémico mensaje en sus redes sociales en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, en el que trata de "poco humanos" a quienes cuestionan las muestras de solidaridad hacia la vicepresidente por el intento de magnicidio, en lo que parece también ser una referencia a ciertos dirigentes simpatizantes del oficialismo, como Juan Grabois.

A través de su cuenta de Twitter, Ofelia Fernández escribió: "Si pones peros solo porque tus ideas no morían con Cristina, no crees en la democracia, no sos capaz de entender el dolor de otros, ende sos poco humano y no te da la cabeza para entender que si esto no terminaba en milagro terminaba en miedo para todos. Que angustia".

Para completar su reflexión, aunque sin dar mayores argumentos, concluyó: "Y lo peor de todo, no conoces la historia argentina".

Si pones peros solo porque TUS ideas no morían con Cristina: no crees en la democracia, no sos capaz de entender el dolor de otros ende sos poco humano y no te da la cabeza para entender que si esto no terminaba en milagro terminaba en miedo para todos. Que angustia — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) September 2, 2022

La joven legisladora estuvo presente anoche en la movilización militante del Frente de Todos frente a la casa de Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta, donde un hombre identificado como Fernando Andrés Sabag apuntó con un arma de fuego a la cabeza de la vicepresidenta, siendo inmediatamente reducido y detenido por efectivos policiales y personal de custodia.

Asimismo, al igual que otros dirigentes del oficialismo, Fernández también participa de la concentración en favor de la titular del Senado en Plaza de Mayo.