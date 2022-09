Carlos Ruckauf: "Cristina en la interna del Frente de Todos no tiene rival"

Carlos Ruckauf, uno de los pocos peronistas de Perón con vigencia, formación intelectual, gestión y partícipe de una belle époque que vivió el movimiento durante la juventud, que lo encontró de rápido ascenso en el sindicato del Seguro, donde estrechó el vínculo que cambiaría su vida política para siempre, su amistad con Lorenzo Miguel en años de violencia política. Ruckauf gobernó Buenos Aires, fue menemista de la primera hora, representó al país en el exterior siendo Canciller, fue parte de la Cámara de Diputados y protagonista de los últimos 50 años de la política nacional. Hoy con 78 años, su mirada es revisionista, autocrítica y de un futuro complejo para la sociedad venidera.

-¿Qué pasaba si la bala salía?

-Si salía la bala, esto era un caos, porque Cristina es divisoria de aguas, los acontecimientos en la Ciudad hubieran sido muy peligrosos, la espontaneidad es mucho más peligrosa que todo.

-¿Cómo se previene entonces este tipo de hechos?

-Primero es muy importante la prevención de custodia. hay que trabajar mucho más, en el mundo moderno se hace, sobre la inteligencia en redes sociales, porque el trabajo que hace el FBI a nivel global y el servicio secreto francés buscando target distintos.

-¿La situación que vivió Cristina se dio en un contexto de espiralización de la violencia, con esgrima verbal primero y un intento de asesinato después, cómo llega el peronismo a esto.?

-El peronismo después de Perón nunca fue una misma cosa, tiene que ver con la presencia del peronismo en toda la oferta electoral, fijate que en las últimas elecciones había peronistas en 5 de las seis personas que más intención de voto tenían en sus fórmulas.

-¿Y ese cambio qué produce, qué genera en la sociedad'

-Hay distintas ideas hoy, la Argentina está produciendo una transformación que debe tener un tipo de respuesta institucional, yendo al parlamentarismo o del partido que sea con respuestas concretas, hay rispideces y diferencias en todos los partidos, sino fijate el país que quieren Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

-¿Cómo se gobierna con dirigentes que piensan tan distinto?.

-Los gobiernos que funcionaron fue porque tuvieron un presidente fuerte y un proyecto político que no tenía permanente contradicción, estamos viviendo ahora un tercer triunvirato.

-¿Se puede con Mauricio Macri y Cristina Kirchener teniendo centralidad actualmente lograr salir de esta situación de tensión?.

-Creo que te equivocas, no se va a encontrar la salida sin los dos, no es lo que uno quiere, es lo que está, en cada espacio hay un núcleo que no acepta un liderazgo.

-¿Cómo se encuentra entonces el acuerdo?.

-No se puede eliminar la realidad, en la historia los grandes acuerdos se hicieron entre los duros, como la moncloa o Camp David, no existe otra forma.

-¿Qué diagnóstico hace de Cristina Kirchner.?

-Es difícil diagnosticar a Cristina, dentro de su espacio se consolidó, no debe ser más del 20%, lo que es evidente es que en la interna del Frente De Todos, Cristina no tiene rival.

-Sergio Massa quiere ser presidente y Cristina lo sabe.

-Las ideas de Massa van por el centro, hacia una realidad distinta a la actual, pero es que esto precisa el acuerdo de Cristina y tanto en Houston como en Washington lo que fue a decir y prometer está en acuerdo con Cristina, eso seguro. El ajuste y el plan 5bis precisa una ley y en el instituto James Baker se comprometió Massa a llevarlo a cabo, todo está acordado con Cristina.. el ajuste y el plan gas 6 o 5 bis necesita una ley y Massa se comprometió en el instituto James Baker que el que lo recibió y se comprometió.

-¿El panorama económico sigue siendo muy malo, cómo se resuelve la inflación?.

-Es el tema central de la situación económica y no vamos a salir, esto afecta a cualquier gobernante y vamos a seguir con inflación del 100% este y el año que viene. Este mes el crawling peg se acelera, vamos a tener devaluación equivalente a la inflación, va a haber una devaluación mucho más rápida de la que había.

-Esto afecta la macro y la micro, ¿vienen más aumentos?.

-Sí, vienen aumento de tarifas el mes que viene que impacta al comercio, vamos a tener tasas de interés muy altas que se comprometió Massa con Kristalina Gergioeva y no hay crédito externo, va a tener que subir combustibles, no vas a poder repetir el dólar trigo porque tiene mucho impacto en el mercado interno de la inflación, tenes que juntar reservas y para eso no podes atrasar el tipo de cambio.

-¿Cuándo cambia el panorama?.

- El invierno que viene vamos a tener los mismos problemas que este invierno, porque los precios de los combustibles van a seguir altísimos y no vamos a tener respuestas a las inversiones en gas, tenes que terminar el gasoducto y hacer otro, veo una situación económica mucho más calma y ordenada, pero con crisis.

-¿Esto, a un gobierno no peronista le hubiera explotado?

-Lo que cambió de 2001 a 2021 son los planes sociales. Los planes significan millones de personas rentadas por el conjunto de la sociedad que está organizado en diversas agrupaciones que los alimentan y los contienen. Esto significa mucho poder político para los que organizan pero una tranquilidad para los gobernantes. Con Macri y su ministra Stanley le dio más planes sociales a las organizaciones que uno podría imaginarse.

P. ¿Qué cambió entonces?.

-Cambió el paradigma, el de Peron era trabajar, trabajar, trabajar y producir, producir y producir, ahora es tan solo contener, contener y contener.

-¿Cómo fue el cambio que hizo Perón de paradigma?.

- El Perón de sus primeros dos gobiernos incorporó al sindicalismo al poder político, y Néstor Kirchner incorporó a los marginados a los movimientos sociales y se fueron conformando, hoy de hecho tienen un peso político superior a los sindicatos.

-Pero son distintos....

-Pablo Moyano y Juan Grabois no son tan distintos, se los ve en sus movimientos, en sus dichos.