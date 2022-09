Atentado contra Cristina Fernández de Kirchner: los chats que complican a Gabriel Carrizo, señalado como el organizador del ataque

Nicolás Gabriel Carrizo, el cuarto detenido por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, está cada vez más complicado a medida que avanza la investigación en su contra. Ahora se conocieron una serie de chats en los que aparece como el organizador del ataque fallido de Fernando Sabag Montiel

Carrizo, el autodenominado jefe de la "banda de los copitos", intercambió una serie de mensajes con una familiar muy cercana, una media hermana, unas horas después del ataque fallido contra la vicepresidenta.

Carrizo: -Andrea, el arma es mía.

Andrea: -No está a tu nombre, Gaby.

Carrizo: -No, pero aparecen mis huellas.

Andrea: -Gaby no quedan tus huellas. No te comas la cabeza. Tiene la huella del otro chabón.

Carrizo: -Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo. Estamos decididos a matarla a puta esa (sic)·

Andrea: -Pensá en tu hermano Gaby. (El hermano de Carrizo tiene problemas psiquiátricos).

Carrizo: -Cristina tiene miedo. Salió mal pero tiene miedo.

Andrea: -Pensá en Facu.

Carrizo: -Mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional, Andrea. Estuvo muy cerca. Falló el arma. No lo entiendo. Andaba bien. Mirá, no sé si es una buena noticia pero el arma con la que intentó ponerla no es la mía, yo le di un 22 corto... Recién hablé con la novia (Brenda Uriarte) y la tiene ella así que mañana la vamos a ocultar y vamos a ir a Crónica a hablar.

Ese fue el diálogo que Carrizo mantuvo con su media hermana y que lo complica en la causa por el intento de magnicidio. Es importante destacar que no hay arma calibre 22 secuestrada en la causa hasta el momento.

Carrizo negó este viernes haber participado de la planificación del ataque al prestar declaración indagatoria ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.



El imputado, que declaró durante tres horas y solo respondió preguntas de su abogado, Gastón Marano, lloró frente a la jueza Capuchetti y negó rotundamente su participación en el intento de asesinato. Además, el imputado indicó que conoció hace poco tiempo a los procesados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, a quienes les había dado trabajo como vendedores de copos de azúcar.

En el teléfono celular de Carrizo había sido detectado un mensaje en el que hacía referencia a que el ataque debió haber sido ejecutado de otro modo.

“Esto no tendría que haber salido así, le di un arma y se le trabó”, decía el intercambio que le fue exhibido como prueba en el marco de su indagatoria.

Ante una pregunta de su defensor, el imputado declaró que se trataba de una “broma” que le estaba haciendo a un pariente cercano de ideología kirchnerista y consideró que los investigadores lo sacaron de contexto, por lo que solicitó que esa persona sea citada a declarar en calidad de testigo.

En un momento de su declaración, Carrizo rompió en llanto y aseguró que conoció a Sabag Montiel y a Brenda Uliarte en una fiesta hace tres meses y que el hombre que quiso asesinar a la vicepresidenta le dijo que estaba sin trabajo, por lo que le ofreció sumarse a su emprendimiento de producción y venta de copos de azúcar.