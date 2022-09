Máximo Kirchner manda a La Cámpora a buscar nuevos militantes

La Cámpora lanzó hoy una campaña en redes sociales para sumar militantes a la organización, con la consigna "Sumate a militar por la Patria" y una imagen de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Sumate a militar por la Patria. Para defender lo que creemos. Para soñar lo que queremos. Para materializarlo y construirlo en un proyecto colectivo", según publicó la agrupación política que conduce el diputado nacional Máximo Kirchner.

El mensaje de La Cámpora fue acompañado por un flyer que tiene la imagen de la ex mandataria y la frase: "Sumate a militar".

Ayer, en el encuentro que la vicepresidenta mantuvo en el Senado con curas villeros, Curas en Opción por los pobres y hermanas, religiosas y laicas, la ex mandataria resaltó la actitud de los militantes en el momento en que intentaron asesinarla en la puerta de su vivienda en el barrio porteño de Recoleta el pasado jueves 1.

"El otro día cuando pasó lo que pasó fueron los militantes los que aprehendieron a quien me había intentado matar; los militantes, no fue la policía, fueron los militantes los que lo detuvieron. No solamente lo detuvieron, sino que le impidieron que lo intente nuevamente. Y no hicieron justicia por propia mano, ni lo lincharon, ni nada. Hicieron lo que corresponde hacer a ciudadanos democráticos y cristianos: Lo entregaron a la policía, la ley", ponderó la vicepresidenta.

El miércoles el secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, dijo que es "escalofriante" haberse enterado de que los detenidos Fernando Sabag Montiel y su novia planeaban alquilar un departamento frente a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y evaluó que ese hecho "no hace más que confirmar que el hecho es muy grave y delicado".

"Atentaron no sólo contra la vida de la Vicepresidenta sino de la líder más importante del país", analizó el funcionario en declaraciones a FM Nacional Rock y rechazó "la idea de que era un loquito suelto", como se planteó desde algunos sectores.

Ayer se conoció que el hombre que intentó asesinar a Cristina Fernández, Fernando André Sabag Montiel (35), y su novia Brenda Uliarte (23) planeaban alquilar un departamento en el barrio porteño de Recoleta que les permitiera una vista limpia hacia la propiedad de la Vicepresidenta.