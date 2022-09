La debilidad de Cristina Kirchner pone en alerta al Frente de Todos

"Al final está teniendo el mismo destino que Chacho Álvarez. Terminó acompañada por unos pocos militantes nada más que en Juncal y Uruguay y no en Varela Varelita", le dijo hoy a MDZ un experimentado dirigente peronista de profundo conocimiento territorial y que lucha contra todo su ser para no salir del off.

La ironía y la comparación contra el otro vicepresidente de la Nación, Carlos "Chacho" Álvarez, no fue casual. El exlíder del Frepaso provocó la caída del gobierno de Fernando De la Rúa por la debilidad política en la que lo dejó luego de su renuncia y las denuncias de corrupción por el caso de "la Banelco" que utilizaron en el Senado de la Nación para torcer la ley laboral de aquel momento.

En ese momento, Álvarez convocó a una manifestación en el hotel Castelar, en la Avenida de Mayo, para explicar los motivos de su dimisión. Fue tan flaca y escasa la convocatoria que inmediatamente se esfumó de la discusión política, aunque un año después, cuando el Gobierno de la Alianza se caía, presionó para reingresar como jefe de Gabinete con Domingo Cavallo como ministro de Economía. Ese mismo Cavallo al cual él combatió, con el grupo de los 8, por su manejo económico en la época de Carlos Menem.

El atentado sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner modificó el ángulo de la discusión abierta por el posible avance de la causa en su contra y su posterior detención, que supuestamente sería impedida por el pueblo movilizado. A pesar de contar con miles de recursos y personas contratadas en el Estado, muchísimos más de los que podía tener "Chacho" en el año 2000, la presencia en la esquina de Recoleta no pasaba de las mil personas y en el acto posterior a su atentado tampoco se vio "abrazada" por la gente como los organizadores pretendían.

Mucho menos en la misa que al domingo en Luján donde no se llegó a completar la capacidad de la Basílica y varios se fueron antes de que terminara la homilía. Muy pobre también la foto que dejó el acto de Parque Lezama. Todo esto se producía mientras que Sergio Massa abría un nuevo camino en la relación con los Estados Unidos y el FMI, ese mismo por el cual renunció Máximo Kirchner a la presidencia del bloque y la vice socavaba cada plan presentado por Martín Guzmán, quien desde hacía dos años estaba pidiendo permiso para hacer lo que ahora realiza el nuevo ministro.

"Algo está pasando", le dijo a MDZ un referente social que pudo hablar con el hijo de los dos presidentes desde que se había desatado la gran discusión por la continuidad o no de los planes sociales y la responsabilidad que tenían las organizaciones que los manejaban. "Se los nota preocupado, como que tomaron conciencia de lo que está pasando", dijo y reveló algo poco común. Pidió que prime la unidad. Las encuestas también asustan por sus magros resultados.

En los últimos días, varios lo escucharon enojarse contra algunos "loquitos" que siguen criticando y hasta se animan a "pegarle" a Sergio Massa, como adelantó MDZ. Dicen que hasta se preocupa por alguna frase extrema expresada por su mano derecha Andrés "El Cuervo" Larroque contra la dirigencia opositora.

Este nuevo modelo del joven Kirchner hizo que no fueran pocos los que también empezaran a trabajar en post de la unidad en la mayoría de los territorios bonaerenses. Al igual que es un secreto a voces la vuelta de la mayoría de los intendentes en uso de licencia a sus respectivos distritos, también es la certeza que si hay una mínima grieta muchos caerían en manos de la oposición.

La expresión brindada por su madre, Cristina Fernández de Kirchner, a los curas villeros que fueron a verla en las que expresó sus dudas sobre candidatearse o no para presidir el país en 2023, no es novedad para nadie en el Instituto Patria. Saben que las decisiones, meditadas o apresuradas, no las suele comunicar sino hasta pocos horas antes de informar la decisión oficial.

No obstante, la provincia de Buenos Aires sigue estando en el centro de toda su estrategia. Para eso es imprescindible que el Frente de Todos siga siendo de "todos" y que nadie intente una estrategia diferente, como amenazó realizar Juan Grabois y, hace tiempo, el Movimiento Evita. Según la profundidad del ajuste que se avecina, se sabrá cuánta paciencia tendrán aquellos que adhirieron al kirchnerismo creyendo que eran un proyecto de izquierda y revolucionario.