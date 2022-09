El joven senador del PRO que le dio un golpe de gracia al intento de suspenden las PASO

“La crisis en Chubut fue un caso piloto que permitió unificar una estrategia clara y contundente de todos los sectores de Juntos por el Cambio de rechazar tajantemente la suspensión de las PASO”, comenta a MDZ una fuente de la coalición opositora. Prácticamente endureció a la dirigencia y a los bloques partidarios para evitar cualquier intento del oficialismo en el Congreso.

El caso chubutense se inició como un tema absolutamente local y muy pocos días se nacionalizó. Según fuentes de JxC de esa provincia el gobernador Mariano Arcioni había llegado a un principio de acuerdo con el presidente de la UCR de Chubut, e intendente de Rawson, Damian Biss para que respalde la suspensión de las PASO a cambio de la administración del puerto de esa localidad.

La actitud de Biss generó una fuerte reacción por parte de un sector del radicalismo chubutense y fuertes cuestionamientos del senador del PRO, Ignacio "Nacho" Torres, el favorito para la candidatura a gobernador de JxC. La crisis tomó enseguida dimensión nacional y salieron a criticar este supuesto pacto varios referentes nacionales, entre ellos Mauricio Macri, quien ha estado en contacto con Torres en las últimas horas.

“En Chubut hay sectores que quieren modificar las reglas electorales a meses de votar y derogar las PASO. Les molesta la participación ciudadana, promueven atajos. No se puede ser cómplice de este retroceso, menos quienes desde JxC decidimos defender la democracia y participación”, escribió Macri en su cuenta de Twitter. Obviamente que sin nombrarlo se refería al intendente de Rawson.

La movida del senador Torres generó un terremoto y transformó la crisis de esa provincia patagónica en un caso testigo para la conducción nacional de JxC. El precandidato a gobernador recibió respaldos de toda la dirigencia nacional de su partido y también de varios radicales como Martín Lousteau, Mario Negri y Gerardo Morales.

Sin embargo, el gobernador jujeño no solo no hizo públicas esas expresiones, sino que decidió salir a cuestionar a Macri y le reclamó que sus referentes provinciales cuiden las formas. Un ataque a Torres y además una forma de no condenar el comportamiento del presidente de la UCR de esa provincia. Pero el rechazo a la ofensiva del oficialismo a nivel nacional de suspender las primarias obligaron al presidente de la UCR a ordenarle a Biss que rompiera el pacto con Arcioni.

Al margen de algunas acusaciones cruzadas, casi la totalidad de la coalición opositora se abroqueló detrás del rechazo a cualquier cambio en las reglas electorales de cara al 2023. Pero también queda claro que el Frente de Todos no tiene los votos para aprobar en la Cámara de Diputados un proyecto que suspenda las primarias y luego del caso Chubut quedaron más debilitados para intentar esa movida. Sobre todo porque JxC ya quedó en esta de alerta permanente para evitar cualquier intento sorpresivo.