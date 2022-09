Un diputado kirchnerista se quejó porque Mauricio Macri no le atiende el teléfono

"El ataque a la vicepresidenta tiene que ser el punto final del odio que se ha desatado en el país", señaló el diputado kirchnerista Eduardo Valdés al revelar que quiso contactarse con el ex presidente Mauricio Macri para solidarizarse por la amenaza de muerte que sufrió: "me salió el instinto primario de publicar un tweet dirigido a él, a su vez lo llamé al celular, como no tuve respuesta le escribí un mensaje solidarizándome, Patricia Bullrich me dijo que iba a trasmitírselo".



En diálogo con Juan Amorín por la señal de Futurock, el legislador nacional advirtió sobre una situación que atraviesa la región: "Veo lo que está pasando en Brasil, que la gente de Bolsonaro agrede violentamente a los militantes de Lula, yo no quiero que eso suceda en mi país, es tiempo de decir punto final y ver cómo levantamos esta cadena de odio que va para cualquier lado", afirmó.



Valdés se refirió a la convocatoria a los distintos sectores de la oposición por parte del oficialismo: "Todos estamos trabajando en eso, yo mismo llamé a importantes dirigentes opositores a participar de la misa, que confirmaron su presencia y después orgánicamente sus partidos tomaron otra decisión".



"Es indispensable el diálogo, pero sobre todo que no sea un diálogo para la foto" respondió el dirigente al ser consultado por la necesidad de trabajar por la convivencia política y llamó a incluir a los dueños de los medios en este reencuentro: "En la Argentina hace falta escucharnos más, que no es lo mismo que oírnos. Pondría también a los dueños más importantes de los medios a conversar con la política". Sobre este punto sostuvo: "Sería sano que Héctor Magnetto, dueño del Grupo Clarín, llamara por teléfono a la vicepresidenta para repudiar el atentado que sufrió, hacen falta ese tipo de gestos".



Para finalizar, el diputado se refirió al proyecto que trabaja para abordar los discursos de odio, "Es indispensable que los actores políticos, empecemos a hacer una reflexión contra el odio. El proyecto está dirigido a diputados, senadores, jueces, funcionarios del ejecutivo, para trabajar en cursos para erradicar el odio en nuestras acciones y lenguaje".