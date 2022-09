Intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner: qué dijo la abuela de una de las nuevas detenidas

Recientemente se dio a conocer que Agustina Díaz, joven de 23 años y la tercera detenida por el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, le indicó a la imputada Brenda Uliarte que borrara el contenido de su teléfono celular luego de que su novio, Fernando Sabag Montiel, fracasara en el intento de magnicidio a la referente del Frente de Todos. En ese sentido, la abuela de Díaz brindó detalles al respecto en una entrevista televisiva y se mostró "sorprendida" por la reciente aprehensión de su nieta.

“Si me hubiera enterado de eso, le hubiera dado una paliza para poder corregirla porque no se juega con la vida de nadie, la vida se respeta porque es un don que Dios nos dio”, dijo a C5N Isaura, abuela de la tercera involucrada en el episodio que tuvo lugar la noche del 1 de septiembre en el barrio porteño de Recoleta.

Luego, precisó que la Policía realizó un allanamiento en su casa y se llevó a Díaz detenida. "La Policía no me dijo nada, solo vinieron, le tomaron los datos a Agustina, requisaron todo, revolvieron mi casa y me rompieron las puertas”

La presunta participación de Díaz en lo ocurrido se determinó a partir de un peritaje al teléfono celular de Uliarte. Díaz estaba agendada en el celular de Brenda como "Amor de mi vida". Los investigadores determinaron que Brenda Uliarte no sólo se comunicó con ella en los minutos posteriores al atentado, sino que además venían hablando explícitamente de este hecho desde hacía por lo menos un mes.

Asimismo, aseguró sentirse "sorprendida" por la posible participación de su nieta y su vinculación con aspectos políticos. Soy testigo de Jehová, así que en esta casa no se hablan de esas cosas. No nos metemos en nada, ninguno de nosotros, venimos de trabajar y nos quedamos en casa. Tengo cuatro hijos es la primera vez que me pasa, con mis hijos nunca me pasó nada y me viene a pasar con mi nieta”.

Sobre la relación de Díaz y Uliarte dijo que “a Brenda la conoció en la escuela Juana Manso antes de la pandemia (...) La desgracia que tiene es haberse encontrado con esa amiga”.

Fernando Sabag Montiel intentó a asesinar a Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su vivienda en Recoleta.

