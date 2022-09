Brenda Uliarte y su novio ya habían planeado atentar contra Cristina Fernández de Kirchner

La investigación por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, continúa avanzando y los funcionarios judiciales pudieron acceder a mensajes que complican aún más a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, los dos detenidos por el atentado.

La llamada "Banda de los copitos" porque vendían copos de azúcar en la vía pública ya habría intentado con anterioridad atentar contra la vida de la vicepresidenta.

Los funcionarios judiciales se encuentran trabajando en la reconstrucción del accionar del grupo durante los días previos al atentado, con un análisis pormenorizado de imágenes, comunicaciones y georeferenciación.

El 27 de agosto, cuando el perímetro del departamento de Cristina Kirchner amaneció vallado, la “Banda de los copitos” tenía planeado disparar contra la expresidenta. "La quisieron matar cuando salió a hablar, pero finalmente abortaron el atentado", indicaron fuentes judiciales.

Esto se supo a raíz de un mensaje que Sabag Montiel le envió Brenda Uliarte, su pareja que fue detenida tres días después de los hechos luego de que aparecieran pruebas de que podría haber estado involucrada en el atentado.

"No, no es que se dé cuenta, el tema es qué hay una cámara de C5N, y hay poca gente, y la gente se está yendo, y el momento es ese, ahora ya es tarde, o sea son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora, o sea el escenario era con ella porque la habrán seguido. ¿Entendes? Después vamos a ver en la tele a ver qué pasó porque cuando ella se metió, la siguieron y ahí tendría que haber sido", indicaba el mensaje.

Una segunda comunicación entre los implicados los complica aún más. De nuevo quien escribe es Sabag Montiel y la receptora es Brenda Uliarte: “No, ya se me metió adentro y el escenario, el anfiteatro, lo sacaron. Le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió en un Toyota Etios y se fue, un quilombo. Ella está arriba pero no creo que salga así que ya fue, dejá, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada".

Este lunes la jueza Capuchetti dictó nuevamente el secreto de sumario. Hubo otros dos mensajes, pero de Brenda Uliarte, que empujaron a la magistrada a tomar la decisión. Uno era: “Tenemos que generar hechos, no protestas”. Y el segundo ya tenía un tono más elevado: “Basta de quedarse puteando. Tenemos que pasar a la acción. Pongamos molotov en la Casa Rosada”.

Brenda también formaba parte de grupos de Telegram radicalizados y violentos, cuyos nombres no fueron difundidos.