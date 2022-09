Alberto Fernández recordó a Antonio Cafiero y apuntó contra Macri y la oposición

El presidente Alberto Fernández destacó hoy la figura de Antonio Cafiero y aseguró que fue "alguien muy importante" que "marcó a fuego a todos".

"El planteo de Antonio era que había que renovar el peronismo, no podían seguir conduciendo quienes habían estado en la década del 70. Antonio fue para todos nosotros una figura. Lo que enamoraba de Cafiero era su militancia, que podía hablar con los más poderosos y los más humildes", aseguró Fernández durante el homenaje por los 100 años del nacimiento del histórico dirigente Antonio Cafiero en el ND Teatro.

Luego recordó que Cafiero le pidió con un memorándum al expresidente Juan Domingo Perón "no alinearse con el FMI", porque "nos iba a restar soberanía", y "Perón le hizo caso".

"Hoy que lo padecemos sabemos cuánta razón tenía Antonio. Cuánta soberanía se cede cuando uno se convierte en deudor del FMI", completó Fernández durante un acto en homenaje por los 100 años del nacimiento del histórico dirigente peronista.

El mandatario llamó hoy a los peronistas a "estar unidos porque quebrados solo podemos perder". "Nadie quiere acuerdos de cúpulas, todos sabemos que el deber de un peronista es escuchar el voto de la gente. Romper no es una buena salida, irse menos. La solución es enfrentar los debates sin miedo, escuchar a la gente sin miedo y estar unidos, porque quebrados solo podemos perder", señaló durante el homenaje por los 100 años del nacimiento del histórico dirigente peronista.

"Hoy recordamos a Antonio porque cumpliría 100 años pero deberíamos recordarlo todos los días", completó Fernández durante el homenaje por los 100 años del nacimiento del histórico dirigente Antonio Cafiero en el ND Teatro.

Luego aseguró que "lo que pasó con Cristina (Fernández de Kirchner) no puede pasar nunca más en Argentina", y completó: "No es posible que la violencia vuelva a instalarse entre nosotros. No es posible que el discurso se radicalice de tal modo que solo sea posible hacer política descalificando al que está en frente. Eso nunca lo hicimos los peronistas ni lo vamos a hacer".