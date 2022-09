Ofelia Fernández dio detalles sobre el operativo en la casa de Cristina Fernández de Kirchner

Ofelia Fernández, legisladora porteña del Frente de Todos, expresó hoy su "preocupación" por "lo peligrosa que es la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", luego de la denuncia que presentó ayer ante la Justicia por el uso de armas "con balas de plomo" durante el operativo del último sábado en el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner.

"Pasan los días y cada vez tenemos cada vez más claro la ilegalidad que tuvo el operativo. Hablan de paz social y seguridad y creo que cada día aparece una nueva razón para estar convencidos que ahí, en Recoleta, nadie estaba seguro. Nos estábamos movilizando pacíficamente y había policías con balas de plomo a nuestro alrededor", denunció Ofelia Fernández en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio.

Allí, expresó así su "preocupación" por "lo peligrosa que es la Policía de la Ciudad" y remarcó que el problema es "la ilegalidad y la impunidad con la cual las autoridades porteñas manejan a la fuerza" en el distrito. En este sentido, sostuvo que los funcionarios del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta han decidido "poner la realidad en un registro diferente" y defender la realización de ese operativo "a pesar de las irregularidades claras y comprobables".

De hecho, la legisladora afirmó que, en los próximas horas, "van a seguir apareciendo cuestiones" sobre ese operativo que "nos van a sorprender", y lamentó que la Policía de la Ciudad haya elegido "alimentar el clima de tensión" cerca de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, donde el sábado la Policía de la Ciudad reprimió a quienes se habían acercado a expresar su respaldo a la Vicepresidenta. Ayer, la referente de la agrupación Patria Grande denunció en sus redes sociales que los agentes de la Policía porteña portaron "balas de plomo", lo que está prohibido por ley para las manifestaciones públicas, como era el caso de la concentración que se convocó el sábado pasado en la zona de Juncal y Uruguay.

"En función del fallo de (el juez porteño Roberto Andrés) Gallardo se convocó a una audiencia y fueron los testigos que encontraron balas de plomo con la intención de presentarlo como parte de la demostración de que ese operativo fue ilegal. Me lo trajeron y armamos velozmente un denuncia pública y una presentación formal", puntualizó Ofelia Fernández. "Los policías de la Ciudad no están acostumbrados a que se los mire con demasiada atención. No están acostumbrados a pagar un costo", subrayó la legisladora, impulsora de una plataforma que en la actualidad recibe denuncias sobre el accionar de esa fuerza.

En tanto, Ofelia Fernández destacó "el nivel de amor, lealtad y compromiso" que existe con la Vicepresidenta y sostuvo que "es algo que nunca van a entender y los desespera". "Es la líder principal de las etapa de transformación de Argentina. Vamos a seguir ahí, en Recoleta bancandolá", remarcó. Por otra parte, al ser consultada sobre al decisión de Patria Grande de abandonar el Frente de Todos -expresada ayer por Juan Grabois-, Ofelia Fernández dijo que la definición final será tomada el próximo domingo, en el marco de un congreso partidario que se llevará adelante en el Centro Cultural Paco Urondo, en el centro porteño.

"Juan (Grabois) está adelantando su posición que es la misma que asumimos hace un tiempo. Hace un mes planteamos que, para nosotros, la definición de un rumbo económico claro tenía que venir de la mano de alguna medida de ingresos para un sector golpeado. El domingo lo discutiremos", completó Fernández.