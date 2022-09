El distrito del interior bonaerense donde los dos candidatos del PRO triplican a Facundo Manes

La ciudad de Bahía Blanca es un termómetro interesante de la media del electorado del interior de la provincia de Buenos Aires. El último sondeo al que tuvo acceso MDZ muestra algunas particularidades interesantes. En primer lugar que Patricia Bullrich lidera la intención de voto en un distrito donde el intendente Héctor Gay está alienado con Horacio Rodríguez Larreta y además que la suma de los dos candidatos del PRO triplican a Facundo Manes, quien si bien fue derrotado en las PASO del año pasado ganó con su lista en el resto de la Sexta Sección.

El sondeo fue realizado por la consultora Observatorio Abraham Lincoln que suele medir en los municipios del interior bonaerense. Bullrich lidera la intención de voto con el 22% contra el 12% de Rodríguez Larreta y un 10% de Manes. Cristina Fernández de Kirchner logra un 18% (conviene tener en cuenta que la encuesta fue realizada antes de los acontecimientos violentos en las afueras del edificio de la vicepresidenta) y luego aparece Javier Milei con el 15% de los votos, mostrando una recuperación luego de la caída de su popularidad por sus desafortunadas declaraciones de junio y julio.

Estos números indican además que, como viene ocurriendo en los últimos años, el peronismo sigue sin tener chances de recuperar el municipio que viene siendo administrado por el PRO. De todas formas, la última información disponible indica que Gay no se va a presentar a una nueva reelección, pese a que aparece con serios chances de ganar.

En este estudio tiene una intención de voto del 20% dentro de una PASO de JxC. Su imagen de gestión no está tan bien como antes seguramente por el desgaste de dos mandatos consecutivos. Tiene diferencial negativo. Su positiva es del 43% contra un llamativo 57% de rechazo. Obviamente está mucho mejor que el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof.

Si el actual intendente se presenta le ganaría la PASO a su excolega de radio y actual legislador provincial Lorenzo Natali, quien ganó en la primaria del año pasado la competencia por la lista seccional como postulante del espacio de Manes. Si se cumple la información que circula y el actual intendente no se presenta, Natali es el favorito para ganarle al PRO y lograr que el radicalismo recupere el municipio.

Evidentemente Gay no tiene un sucesor competitivo, lo cual se transforma en un problema para el partido amarillos tendiendo en cuenta la importancia de este distrito. Fuera del Gran Buenos Aires la grandes reliquias a conquistar siempre fueron La Plata, Mar del Plata y luego Bahia Blanca.



Seguramente Rodríguez Larreta y Santilli deben estar pendientes de este escenario. Además, saben que Natali fue convencido por Emilio Monzó para dejar el periodismo radial y televisivo y desembarcar el año pasado en la arena política. Ese dato no es menor porque el monzoismo que ahora está alineado con Bullrich seguramente intentará convencerlo para que esta juegue con ellos y no con la UCR, cuya dirigencia local y estructura aparece bastante debilitada.