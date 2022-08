Las recomendaciones de Domingo Cavallo al Gobierno nacional

El exministro de Economía Domingo Cavallo expresó que el Gobierno comete errores básicos en el armado de la política en materia económica. La cabeza del plan de convertibilidad aseguró que el oficialismo no cree en la economía de mercado y la competencia. "Creen que el Estado puede meterse en todos los aspectos de la vida económica", expresó el exfuncionario.

Cavallo opinó sobre el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa: "Hay que ver si Massa es capaz. Originariamente no pensaba así, como cualquier persona mínimamente educada en economía o con buenos asesores. No puede pensar así. Massa que paso por la Ucedé y que trabajaba con Palito Ortega. Tendría que pensar de otra manera completamente distinta a la que piensa Cristina".

"Si uno mira videos de las expresiones de Massa, tiene que llegar a la conclusión de que él sabe que es un enfoque totalmente equivocado. Tengo mis dudas respecto a la seriedad de su pensamiento. La forma en la que manejó a la ANSES y la iniciativa que tuvo con Amado Boudou de incorporar a personas que no habían hecho aportes al sistema previsional fue un error garrafal", agregó el exministro.

El motor del 'uno a uno' luego destacó el error sistemático del tridente político actual. "Me parece que la gran debilidad política de este sistema que tenemos es grave. Me refiero a este trío de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández y Massa. No tienen una orientación adecuada en materia económica. Primero no creen en las bondades de la economía de mercado y de la competencia. Y creen que el Estado puede meterse en todos los aspectos de la vida económica y que desde el Estado pueden resolver todos los problemas mucho mejor que lo que lo haría el sector privado en un ámbito de libertad".

Cavallo aclaró que "el reportaje que me hizo Pagni me permitió destacar la importancia del ajuste fiscal. Pero me hubiera gustado señalar, y por falta de tiempo no lo hice, que el ajuste fiscal más importante es la reducción del gasto público, porque la reducción del déficit fiscal en base al aumento de los impuestos produce efectos estanflacionarios".