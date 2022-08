Furia contra Juan Manzur porque hace un año que no va a Diputados

El presidente del bloque de diputados Nacionales de la UCR, Mario Negri, presentó un proyecto de resolución en el que plantea una moción de censura contra el Jefe de Gabinete, Juan Manzur. La causa es la violación del artículo 101 de la Constitución, que establece la obligación de rendir cuentas cada dos meses en cada una de las cámaras legislativas.

Manzur asumió en septiembre de 2021 y desde entonces no asistió nunca a Diputados. El lunes, Jefatura de Gabinete volvió a postergar la comparecencia prevista para el 31 de agosto hasta el 14 de septiembre. Mario Negri, en declaraciones periodísticas, afirmó: "Manzur asumió en septiembre de 2021, es decir que lleva casi un año en el cargo. Han cambiado los ministros de muchas áreas, pero no la Jefatura de Gabinete. Es poco razonable que no pueda responder las casi 4000 preguntas que se le formularon”.

“Si el número es tan alto es justamente por la demora exorbitante en cumplir con el artículo 101 de la Constitución nacional. Este artículo establece la obligación de asistir cada dos meses a cada cámara", agregó. En el proyecto de resolución, Negri señala: "Desde su asunción como Jefe de Gabinete de Ministros, el Sr. Juan Manzur compareció solo una vez. Fue ante el Senado y nunca a la Cámara de Diputados”.

“Da la impresión que el Jefe de Gabinete de Ministros no comprende cabalmente que en tanto funcionario público se encuentra sometido a la Constitución. Concurrir a rendir el informe del art. 101 no es una opción, sino su obligación", añadió. Por último, expresó: "No debe perderse de vista que más allá de que el Jefe de Gabinete es nombrado por el Presidente de la Nación, el artículo 101 de la Constitución Nacional lo expuso a responsabilidad ante el Congreso. El Poder Legislativo puede someterlo a la moción de censura para su eventual remoción”.

“Con sus inasistencias recurrentes e injustificadas, el Jefe de Gabinete se ha sustraído y ha frustrado el contralor de la marcha del gobierno que la Constitución le asignó al Congreso, característica además fundante de nuestra forma republicana de gobierno”, concluyó.

Qué dice el artículo 101

"El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71. Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras".

La Cámara de Diputados reprogramó para el 14 de septiembre próximo el primer informe de gestión de Juan Manzur como jefe de Gabinete, tras un pedido del funcionario debido a las modificaciones establecidas en la última semana en la Ley de Ministerios.

El informe, cuya realización esta establecida en el artículo 101 de la Constitución Nacional, estaba previsto originalmente para el 31 de este mes.

A través de una carta enviada a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, Manzur explicó que el pedido de prórroga se debe "a las modificaciones establecidas a la Ley de Ministerios por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia No. 451 del 3 de agosto de 2022", en referencia a la fusión de las carteras de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca.

Manzur apoyó también su solicitud "en función del gran volumen de preguntas realizadas por las señoras diputadas y los señores diputados en lo que concierne a las funciones ejercidas por el Ministerio de Economía de la Nación".

"Solicito tengan a bien considerar reprogramar la asistencia a la Honorable Cámara en la fecha que usted considere razonable, para así brindar en forma precisa, pertinente y exhaustiva la información requerida", manifestó Manzur.

En una segunda carta propuso "que tuviera a bien considerar una prórroga al día 14 de septiembre de 2022, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional". Como respuesta a esa carta, la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, aceptó reprogramar la visita para el miércoles 14 de septiembre a las 11.

En la sesión realizada el pasado 5 de julio, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, había recomendado al entonces presidente de la Cámara baja (actual ministro de Economía), Sergio Massa, que se realizara en agosto el primer informe de gestión de Manzur, a pedido de legisladores de la oposición. El ministro coordinador concurrió el último 2 de junio al Senado, donde expuso sobre las políticas económicas del Gobierno nacional y, en ese marco, reiteró el compromiso de la gestión del FdT en recuperar el valor real de los salarios ante los aumentos de los precios.