Contundente acusación de SADOP hacia las patronales y a José Thomas

Tras conocer los datos oficiales del Gobierno provincial sobre el acatamiento en las escuelas públicas y privadas, los docentes privados manifestaron que tuvieron un alta adhesión en primer día del paro de 48 horas. El mismo fue convocado por el SUTE y luego SADOP se adhirió a la medida.

María Luisa Nasif, secretaría adjunta de SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados), fue entrevistada por MDZ Radio y afirmó que los trabajadores de la educación privada no tienen "miedo al descuento miseria de las patronales y menos a la descalificaciones del director general de Escuelas.

La secretaria describió que sus docentes se han organizado, "cosa que nunca sucede" y contó que "las patronales contratan a estudiantes" para no cerrar sus instituciones. “Han puesto de suplente a estudiantes para dar clases y hoy nos enteramos que habían escuelas donde los docentes se ausentaron de sus puestos, y los alumnos fueron recibidos por personas que todavía no se reciben. Por ende, hay gente que dice que los profesores no hicieron paro, pero sí lo hicieron y tuvimos un acatamiento del 70%”, afirmó.

Al mismo tiempo, aseguró que los dueños de los colegios han querido disuadir a sus empleados amenazándolos de que les van a descontar los días no trabajados, pero los docentes privados redoblaron la apuesta y catalogaron esa medida como “descuentos miseria”. “Desde la miseria que cobramos, cuánta miseria vas a descontar y ni siquiera el miedo al descuento suspende al paro. Porque qué te pueden descontar de un sueldo de 49.000 pesos, si igual no te alcanza ni para llegar a fin de mes”, apuntó contra las patronales.

Por otra parte, enfatizó que hay una poca valoración del trabajador de la educación por parte de la Dirección General de Escuelas, que se han "acentuado por las descalificaciones de José Thomas". "Cuando fustiga a los docentes y dice que no nos gusta la presencialiadad de la clases. Tomando en cuenta, que sostuvimos la educación en pandemia desde nuestras casas y sin recibir un peso de la DGE", argumentó.

Y agregó que Thomas está politizando la protesta, porque el Kirchnerismo no está comandando el reclamo. "Los docentes mendocinos estamos haciendo paro por la situación que estamos viviendo y él está haciendo política de un reclamo, que sobrepasa al kirchnerismo y va mucho más allá de los intereses que puede tener la política”, sentenció la respuesta del SADOP.